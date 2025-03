Kolejny program mieszkaniowy rządu trafi do kosza? Rząd nie wpisał go do wykazu prac

W poniedziałek 24 marca Ministerstwo Rozwoju i Technologii wnioskowało o wpisanie do prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy, która wprowadza nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych "Pierwsze klucze". Projekt zakładał dopłaty do kredytów hipotecznych na kupno mieszkania na rynku wtórnym lub budowę domu dla osób, które nie posiadały wcześniej swojego lokum.

- Zespół Programowania Prac Rządu odrzucił wniosek o wpisanie do wykazu projektu dopłat do kredytów Pierwsze Klucze. Wnioskowałem o takie rozstrzygnięcie jako przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Esencją propozycji były kolejne dopłaty do kredytów, które jak wszystkie dopłaty do kredytów napędziłyby popyt i podniosły ceny mieszkań - podał wiceminister funduszy Jan Szyszko.

Nie ma gwarancji, że projekt upadnie. Niemniej zostanie poddany dyskusji

Według nieoficjalnych informacji Dziennika Gazety Prawnej, decyzja o odrzuceniu projektu zapadła kolegialnie. Jak dowiedział się dziennik nie oznacza to upadku projektu "Pierwsze klucze", ale na pewno musi być wcześniej przedyskutowany na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów (KERM).

Jak powiedziała DGP Małgorzata Dzieciniak, rzecznik prasowy MRiT "wniosek o wpis do wykazu prac nie został odrzucony, a odroczony". Dodała, że przy dużych projektach "nie jest to nic nadzwyczajnego", a po uzyskaniu opinii KERM projekt będzie przedmiotem dalszych prac.

DGP wskazuje, że "Pierwsze klucze" popierają politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL, ale przeciwko jest Polska 2050 i Nowa Lewica. Jednym z kluczowych argumentów przeciw programowi jest ryzyko. wzrostu cen na rynku nieruchomości.

