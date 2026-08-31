Projekt budżetu na 2027 rok: 6 mld zł na wsparcie górnictwa węgla kamiennego

W projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok rząd zaplanował przeznaczenie 6 mld zł na zadania państwa w sektorze górnictwa węgla kamiennego. To jeden z kluczowych wydatków w obszarze energetyki przewidzianych w dokumencie, który przyjęła Rada Ministrów. Analitycy wskazują, że pełne zaspokojenie żądań związkowych generowałoby koszty idące w dziesiątki miliardów złotych. W poprzednich latach zgłaszane zapotrzebowanie ze strony spółek węglowych niemal dwukrotnie przekraczało kwoty pierwotnie przyznawane przez resort finansów.

Przeznaczenie środków dla górnictwa

Zgodnie z opisem zadań budżetowych, fundusze sfinansują zadania wynikające z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zostaną przeznaczone m.in. na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wypłatę świadczeń dla pracowników odchodzących na wcześniejsze emerytury.

Środki pokryją również koszty zabezpieczenia sąsiednich kopalń przed zagrożeniami związanymi z likwidacją innych zakładów oraz naprawy szkód górniczych. Finansowane będą także zadania wynikające z ustawy z 30 sierpnia 2013 r. o dotacji dla niektórych podmiotów.

Wydatki na energetykę jądrową, paliwa i transformację

Projekt budżetu zakłada też znaczące inwestycje w inne obszary bezpieczeństwa energetycznego. W ramach zadania „Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi” zaplanowano 8 mld zł na dokapitalizowanie projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo 51,9 mln zł zostanie przeznaczone na kontynuację „Programu polskiej energetyki jądrowej” oraz modernizację badawczego reaktora Maria.

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W celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz stabilnego funkcjonowania krajowego rynku paliwowego zaplanowano wydatki Funduszu Zapasów Interwencyjnych w kwocie 2,8 mld zł na utrzymywania odpowiednich mechanizmów reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym zakłócenia dostaw ropy naftowej i produktów naftowych wynikające z napięć geopolitycznych oraz konfliktów międzynarodowych - podano w projekcie.

Przewidziano również wsparcie na rzecz efektywności energetycznej budynków. Na zmniejszenie zużycia energii i obniżenie rachunków za media zaplanowano 339 mln zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

Istotnym elementem projektu jest transformacja energetyczna, na którą z Funduszu Modernizacyjnego ma trafić 7,2 mld zł. Środki te zasilą programy takie jak „Czyste powietrze”, „Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej”, „Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego”, „Budowa/rozbudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy” oraz „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii”. Za wydatkowanie tych funduszy będzie odpowiadać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Główne założenia budżetu na 2027 rok

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2027 rok wraz ze zaktualizowaną prognozą wskaźników makroekonomicznych podczas piątkowego posiedzenia. Zaplanowano, że wydatki budżetu państwa wyniosą 977,6 mld zł, a dochody 695 mld zł. Deficyt nie przekroczy 282,6 mld zł. Wśród priorytetów rządu na nadchodzący rok wymieniono bezpieczeństwo, zdrowie oraz inwestycje energetyczne.

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