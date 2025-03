Nowa składka zdrowotna

Jak podaje PAP, poparcie dla rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wyraziły w środę podczas drugiego czytania kluby PiS, KO, Polska 2050-TD oraz PSL-TD. Przeciw była Lewica i koło Republikanie. Koło Razem złożyło wniosek o odrzucenie zmian a klub Konfederacji poprawki do projektu, w związku z czym wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela skierowała dokument do ponownych prac w komisjach finansów publicznych oraz zdrowia.

PAP podaje, że Sławomir Ćwik z Polski 2050-TD stwierdził, iż projektowane zmiany przepisów "przede wszystkim są korzystne dla tych mniejszych, drobnych przedsiębiorców". Radosław Lubczyk z PSL-TD ocenił z kolei, że projekt zakłada "uproszczenie zasad rozliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, mając na celu uwzględnienie obciążeń administracyjnych i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej". Dodał, że przepisy mają na celu "zmniejszenie obciążeń finansowych dla przedsiębiorców", co może przyczynić się do "poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej".

Zaś Lewica uznała, że zmiany w przepisach będą "niesprawiedliwe" i "niebezpieczne". Jak stwierdziła reprezentująca ją posłanka Joanna Wicha, projektowane przepisy wprowadzą różnicę w wysokości składek odprowadzanych np. przez osobę pracującą na umowie o pracę i przedsiębiorcę na ryczałcie. Jej zdaniem jest to "rabunek publicznej ochrony zdrowia, w której już i tak teraz brakuje środków na leczenie pacjentów" i "pchanie nas w kierunku pełnej prywatyzacji opieki zdrowotnej".

Natomiast Poseł Witold Tumanowicz w imieniu Konfederacji poinformował, że jego klub dostrzega to, że część, szczególnie mniejszych przedsiębiorców skorzysta na zmianach. Przygotowane przez Konfederację poprawki przewidują, że dla osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie byłaby naliczana dodatkowa składka w wysokości 3,5 proc. od nadwyżki ponad trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia - jeżeli ich wynagrodzenie przekroczy ten wskaźnik.

Rząd o zmianie składki zdrowotnej

Wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na pytania posłów poinformował, że w ub.r. wydatki NFZ wzrosły o 14 proc., a po uwzględnieniu 4-procentowej inflacji, w ujęciu realnym wzrosły o 10 proc. Dodał, że na projektowanych zmianach skorzysta ok. 2,5 mln podatników, a 75 proc. z nich zapłaci "prostą składkę ryczałtową". "To jest ten powrót w pewnym wymiarze (...) - nie jeden do jednego - do tych rozwiązań, które były kiedyś" - powiedział Neneman, zaznaczając jednak, że "powrotu do sytuacji sprzed Polskiego Ładu nie ma". Dodał, że w 2024 r. obywatele Ukrainy odprowadzili do NFZ składki w wysokości 3,78 mld zł, a pracuje i odprowadza składki w Polsce 780 tys. Ukraińców.

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Według resortu finansów na reformie zyska ok. 2,45 mln przedsiębiorców; wyższe składki niż obecnie mieliby zapłacić podatnicy o największych przychodach rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiany w zasadach naliczania składki zdrowotnej

"Przedsiębiorcy na skali podatkowej i rozliczający się podatkiem liniowymi będą płacili 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a po osiągnięciu dochodu powyżej 150 proc. wartości przeciętnego wynagrodzenia będą płacili 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia oraz 4,9 proc. od nadwyżki powyżej 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia" – wyjaśniała w tym tygodniu przewodnicząca podkomisji nadzwyczajnej ws. projektu ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców Krystyna Skowrońska (KO).

Dodała, że w przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów, będą oni płacili 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku przekroczenia przez uzyskiwane przez nich przychody 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia będą płacili 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia oraz 3,5 proc. od nadwyżki powyżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową będzie to 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. "Nie zmienia się wysokość składki płaconej przez pracowników na etacie, nadal będzie to 9 proc., także w przypadku świadczeń emerytalnych nie ma zmian, nadal będzie to 9 proc." – dodała Skowrońska. Posłanka zwróciła uwagę, że zmiany obejmą 2,6 mln przedsiębiorców, a "łączny koszt to 4,6 mld zł w warunkach roku 2026". "Elementem, który będzie musiał być uruchomiony, to dodatkowe środki z funduszu medycznego lub budżetu państwa" – podkreśliła. Dodała, że w 2025 r. na świadczenia medyczne już przekazano z budżetu ok. 20 mld zł.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku 2026 r.

