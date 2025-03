Emerytura marzeń a rzeczywistość portfela: Ile naprawdę musisz zarabiać, by godnie żyć na starość?

Wielu młodych ludzi zastanawia się, czy system emerytalny w obecnej formie pozwoli im na godne życie po zakończeniu aktywności zawodowej. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, cytowany przez money.pl, postanowił przyjrzeć się temu zagadnieniu i oszacować, jakie zarobki są niezbędne do tego, aby w przyszłości móc liczyć na emeryturę w wysokości co najmniej 5 tys. zł miesięcznie. Analiza eksperta daje do myślenia i zmusza do refleksji nad własną sytuacją finansową.

Zarobki a płeć: Kluczowe różnice w progach emerytalnych

Zgodnie z wyliczeniami Łukasza Kozłowskiego, osoby w wieku 30 lat muszą obecnie zarabiać od 6200 zł do 9800 zł brutto miesięcznie, aby ich przyszła emerytura przekroczyła 5 tys. zł. Wysokość wymaganych zarobków różni się w zależności od płci i planowanego wieku przejścia na emeryturę. Mężczyźni, którzy planują zakończyć pracę w wieku 65 lat, mogą zarabiać nieco mniej, podczas gdy kobiety, które przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, muszą osiągać wyższe dochody.

Ta różnica wynika z kilku czynników. Po pierwsze, kobiety w Polsce przechodzą na emeryturę wcześniej, co skraca ich okres składkowy i zmniejsza zgromadzony kapitał emerytalny. Po drugie, kobiety żyją statystycznie dłużej, co oznacza, że zgromadzony kapitał musi być rozłożony na dłuższy czas, co obniża wysokość miesięcznego świadczenia.

Progi emerytalne: Ile musisz zarabiać, by otrzymać wymarzoną emeryturę?

Kozłowski przedstawił również inne progi zarobkowe, które pozwalają oszacować wysokość przyszłej emerytury. I tak, aby otrzymać:

3 tys. zł emerytury, należy zarabiać od 3722 zł do 5873 zł,

4 tys. zł emerytury - od 4962 zł do 7831 zł,

6 tys. zł emerytury - od 7443 zł do 11 747 zł,

7 tys. zł emerytury - od 8684 zł do 13 704 zł,

8 tys. zł emerytury - zarobki od 9924 zł do 15 662 zł.

Wszystkie te kwoty są podane w dzisiejszej wartości pieniądza. Oznacza to, że uwzględniają one inflację i realną wartość nabywczą pieniądza w przyszłości.

Założenia eksperta: Wzrost wynagrodzeń i waloryzacja kapitału

Kozłowski w swoich obliczeniach zakłada, że realny wzrost wynagrodzeń w najbliższych latach wyniesie 1,5 proc. rocznie, a waloryzacja kapitału emerytalnego - 3 proc. rocznie. Są to kluczowe wskaźniki, które wpływają na ostateczną wysokość emerytury. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie prognozy, a rzeczywistość może okazać się inna.

Jak oszacować swoją przyszłą emeryturę?

Obecnie przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi nieco ponad 8,1 tys. zł brutto miesięcznie. Osoby zastanawiające się, ile powinny zarabiać, aby otrzymywać emeryturę równą połowie tej kwoty, mogą samodzielnie oszacować wysokość przyszłego świadczenia, bazując na obecnych zarobkach - podaje biznes.interia.pl. Warto jednak pamiętać, że jest to jedynie szacunek, a ostateczna wysokość emerytury zależy od wielu czynników.

Na wysokość emerytury wpływa kilka kluczowych czynników, które warto uwzględnić przy jej szacowaniu. Należą do nich:

Kapitał emerytalny: Suma składek odprowadzanych do ZUS przez cały okres aktywności zawodowej. Im wyższe zarobki i dłuższy okres składkowy, tym większy kapitał emerytalny.

Wiek przejścia na emeryturę: Im później zdecydujemy się zakończyć karierę, tym wyższe będzie nasze świadczenie. Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego pozwala na zgromadzenie większego kapitału i skrócenie okresu pobierania emerytury.

Wartość kapitału początkowego: Jest to kapitał zgromadzony przed wprowadzeniem reformy emerytalnej w 1999 roku. Jego wartość jest ustalana indywidualnie dla każdego ubezpieczonego.

Przewidywana długość życia na emeryturze: Im dłużej będziemy żyć na emeryturze, tym niższe będzie miesięczne świadczenie. ZUS musi bowiem rozłożyć zgromadzony kapitał na dłuższy okres.

Analiza Łukasza Kozłowskiego pokazuje, że planowanie emerytalne powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Świadomość tego, jakie zarobki są niezbędne do osiągnięcia satysfakcjonującej emerytury, pozwala na podjęcie odpowiednich kroków i zabezpieczenie swojej przyszłości finansowej. Nie czekaj, zacznij planować już dziś! Źródło: money.pl