Promocja tylko w sobotę! Biedronka rozdaje 12 piw za darmo!

Promocja na darmowe piwo w Biedronce stała się już kultowa. W sobotę 22 kwietnia powraca w wydaniu „12 +12 gratis”. Ponowne wprowadzenie do sklepów promocji na piwo ucieszy z pewnością fanów grilla, sezon na wspólne biesiadowanie już się rozpoczyna. Tym razem promocją objęte jest piwo Lech premium w puszce, 500 ml. Jak skorzystać z promocji w Biedronce? Aby skorzystać z promocji, pełnoletni klient musi posiadać Kartę Moja Biedronka lub jej cyfrową wersję w aplikacji Biedronki. Wtedy przy zakupie 24 piw na jeden paragon, przy kasie zostanie automatycznie naliczony rabat o wartości 12 puszek. Czyli zapłacimy jedynie za 12 sztuk, a resztę mamy za darmo. Cena regularna Lecha premium to 4,29 zł. Przy 24 piwach zapłacilibyśmy przy kasie 102 zł, a dzięki promocji cena spadnie do 51 zł.

Promocje w Biedronce na weekend

To nie wszystkie darmowe produkty w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka wszystkie jaja z chowu ściółkowego są w promocji 2+1 gratis. A jak kupimy ketchup Pudliszki, 990 g, to drugi dostaniemy za darmo. Warto też kupić masło Mleczna Dolina w rewelacyjnej cenie – 3,85 zł za opakowanie, tyle zapłacimy kupując 3 kostki. Na grilla przyda się z pewnością kiełbasa śląska Morliny, Duża Paczka w cenie tylko 12,90 zł/kg , cukinia – 4,99 zł czy świeży filet z piersi kurczaka w cenie 14,99 zł/kg.

i Autor: Materiały prasowe Piwo za darmo

