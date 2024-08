Promocja w Biedronce. Sieć rozdaje za darmo artykuły szkolne. Ile można dostać gratis?

Czy 1 września to niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych 2024

Wiek emerytalny w Polsce w górę. “Szykujcie się na pracę do 70. roku życia”

Promocja w Biedronce – artykuły szkolne za darmo

Początek roku szkolnego to dla rodziców ciężki czas. Wydatków jest mnóstwo, ratunkiem dla domowego budżetu są promocje. Super ofertę znajdziemy w Biedronce. Jeszcze tylko przez jeden dzień, w sobotę 31 sierpnia, możemy skorzystać z promocji Biedronki "1+1 gratis" na artykuły szkolne. Kupując 2 wybrane produkty do szkoły, jeden najtańszy dostaniesz za darmo. Promocja w Biedronce 1+1 gratis obowiązuje jedynie dla posiadaczy Karty Moja Biedronka lub aplikacji. Limit zakupowy wynosi 12 produktów (maks. 6 najtańszych gratis). Produkty można dowolnie mieszać. Artykuły szkolne dostępne są do wyczerpania zapasów. W tej promocji są: artykuły piśmiennicze, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, plecaki, piórniki i lampki szkolne.

Z promocji wyłączone są:

* meble szkolne

* papier ksero,

* książki,

* lunchboxy i bidony.

Wyprawka szkolna najtańsza w Biedronce

W Biedronce możemy skompletować całą szkolną wyprawkę, złożoną z 15 podstawowych produktów, tylko za 18,15 zł! Wśród 15 podstawowych produktów, które powinny znaleźć się w plecaku każdego ucznia znajdzie się piórnik dostępny już za 3,49 zł. A jego podstawowe wyposażanie dostaniemy kolejno w cenie: nożyczki za 89 groszy, temperówka do kredek i ołówków za 19 groszy, gumka do ścierania już za 29 groszy a klej w sztyfcie za 39 groszy. Zestaw 4 sztuk ołówków HB z gumką można nabyć już za 79 groszy, a zestaw 4 sztuk długopisów za 99 groszy. Zeszyty A5 16-kartkowe w kratkę dostępne są w cenie 39 groszy, 32-kartkowe za 79 groszy, z kolei 20-kartkowy blok rysunkowy A4 dostępny będzie za 1,39 zł. Oprócz tego warto wyposażyć ucznia w kredki ołówkowe 12 sztuk za 1,99 zł, kredki świecowe 12 szt. za 99 groszy i flamastry 6 szt. za 99 groszy. Do prac plastycznych potrzebne będą: zestaw 6 kolorów farb plakatowych za 2,89 zł i 6 kolorów plasteliny w cenie 1,69 zł.

Duży wybór markowych produktów

Marka Kayet oferuje ogromny wybór rozwijających kreatywność artykułów plastycznych, jak i szkolnych, w tym długopisy, kredki, flamastry, markery, piękne zeszyty, czy piórniki oraz wiele innych akcesoriów szkolnych. Oprócz Kayet, Biedronka oferuje również produkty innych znanych brandów w najlepszych cenach na rynku. Wśród nich znajdą się produkty m.in.: Astra, Bambino, Bic, Coolpack, Colorino, Faber- Castell, Herlitz, Looz, Oxford, Pentel, Pilot, Scotch, TOP2000 oraz Interdruk.

QUIZ Dzieciństwo PRL. Dokończ kultowe teksty od mam! Pytanie 1 z 15 Kiedy dziecko zwlekało z posprzątaniem, a mama była już mocno wkurzona padały słowa: Liczę do trzech! Raz, dwa... Mam już tego dość Do roboty! Dalej