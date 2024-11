Promocje na Black Friday. Te aplikacje sprawdzą, które przeceny są prawdziwe

Trzy niedziele handlowe przed Wigilią! Ważna poprawka do ustawy

Jakie aplikacje/strony pomogą wybrać najlepszą cenę na Black Friday?

Skąpiec

- Skąpiec.pl przygotował aplikację mobilną dla użytkowników telefonów z systemem operacyjnym Android. Pomaga ona w prosty i szybki sposób znaleźć najlepszy produkt oraz najkorzystniejszą ofertę cenową w jednym z ponad 3 tysięcy sklepów internetowych. Aplikacja jest już dostępna na Google Play (…) Aplikacja umożliwia nie tylko porównanie cen, ale również znalezienie produktu zgodnego z oczekiwaniami użytkownika. W dokładnym określeniu wymagań pomagają rozbudowane filtry (m.in. cena, marka, rodzaj, funkcje), a bogate opisy techniczne, zdjęcia oraz opinie i oceny dodane przez internautów na Skąpiec.pl – w wyborze najlepszego modelu – podaje serwis ehandel.com.pl.

Priceman

- Priceman prowadzi historię cen dla większości produktów dostępnych w zaufanych sklepach internetowych (…) Baza sklepów systematycznie jest powiększana (…) Kilka razy dziennie algorytm weryfikuje ceny w sklepie, aby wykryć najlepsze przeceny i zniżki. Analizujemy ceny produktów na przestrzeni ostatnich 180 dni, wyliczając średnią wartość produktu – podaje strona priceman.pl.

Co kupujemy na Black Friday?

82,91 proc. respondentów badania Komputronik deklaruje, że na Black Friday kupiło elektronikę. 24,62 proc. wybrało odzież lub obuwie. Na okazje zakupowe w segmencie AGD „zapolowało” 20,10 proc. badanych. 19,10 proc. kupiło wtedy grę lub konsolę do gier. „Kosmetyki i perfumy – produkty do pielęgnacji, makijażu, zapachy” nabyło 17,59 proc., a usługi i subskrypcje, np. kursy online, subskrypcje streamingowe, członkostwa na siłowni czy usługi fitness – 13,32 proc. Co dziesiąty konsument kupił książki, muzykę lub filmy (10,80 proc.), a 10,55 proc. zdecydowało się na kupno sprzętu sportowego.