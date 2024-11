Rusza promocja na węgiel. Black Weeks w Polskiej Grupie Górniczej!

Ceny węgla w Polsce

Ceny węgla do niskich nie należą, zatem warto korzystać z upustów oferowanych przez e-sklep PGG. Zrobienie węglowych zapasów może się opłacać, gdyż prognozowane są podwyżki cen. Teraz w sklepie PGG jest kilka akcji promocyjnych i co ważne, promocji nie można łączyć. W ramach promocji "Black Weeks" trwającej do 22 grudnia 2024 roku kostki i orzechy oferowane w e-sklepie PGG są obniżone o 150 zł na tonie. Wybrane kostki i orzechy PGG są sprzedawane taniej o 150 zł/t z kodem rabatowym PGG202412, w e-sklepie PGG. Promocja PGG dotyczy asortymentu oznaczonego czarnym paskiem "BLACK WEEKS".

Po ile taniej Orzechy i Kostki PGG w promocji Black Weeks?

Orzech - Jankowice, Big Bag 1000 kg (węgiel luzem), cena z kodem: 1350 zł/t (Cena bez kodu: 1500 zł/t);

Kostka - Marcel, 1000 kg luz, cena z kodem: 1200 zł/t, (cena bez kodu: 1350 zł/t);

Orzech - Marcel, 1000 kg luz, cena z kodem: 1100 zł/t, (cena bez kodu: 1250 zł);

Kostka - Ziemowit, 1000 kg luz, cena z kodem: 1200 zł/t, (cena bez kodu: 1350 zł/t);

Orzech - Ziemowit, 1000 kg luz, cena z kodem: 1100 zł/t, (cena bez kodu: 1250 zł/t);

Kostka - Piast, 1000 kg luz, cena z kodem: 1200 zł/t, (cena bez kodu: 1350 zł/t);

Orzech - Piast, 1000 kg luz, cena z kodem: 1100 zł/t, (cena bez kodu: 1250 zł/t);

Kostka - Staszic-Wujek, 1000 kg luz, cena z kodem: 1270 zł/t, (cena bez kodu: 1420 zł/t);

Orzech - Staszic-Wujek, 1000 kg luz, cena z kodem: 1170 zł/t, (cena bez kodu: 1320 zł/t);

Orzech - Mysłowice-Wesoła, 1000 kg, luz, cena z kodem: 1170 zł/t, (cena bez kodu: 1320 zł/t);

Kostka - Mysłowice-Wesoła, 1000 kg luz, cena z kodem: 1270 zł/t, (cena bez kodu: 1420 zł/t);

Kostka - Jankowice, 1000 kg luz, cena z kodem: 1200 zł/t; (cena bez kodu: 1350 zł/t);

Orzech - Jankowice, 1000 kg luz, cena z kodem: 1100 zł/t; (cena bez kodu: 1250 zł/t);

Orzech - Sośnica, 1000 kg luz, cena z kodem: 1050 zł/t, (cena bez kodu: 1200 zł/t);

Kostka - Sośnica, 1000 kg luz, cena z kodem: 1150 zł/t, (cena bez kodu: 1300 zł/t);

Orzech - Mysłowice-Wesoła, Big Bag 1000 kg (węgiel luzem), cena z kodem: 1420 zł/t, (cena bez kodu: 1570 zł/t).

(źródło: farmer.pl)

Jak skorzystać z promocji na węgiel

Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest zakup co najmniej 1 tony orzechów i kostek PGG w okresie obowiązywania promocji. Ważne jest to, że można skorzystać z promocji "Black Weeks" wielokrotnie używając danego kodu PGG202412. Oczywiście jedno zamówienie to jedno użycie kodu. Czynność tę do 22 grudnia można powtórzyć, korzystając ze zniżki.

Do 20 grudnia 2024 roku obowiązuje także inna promocja "Trendy w groszki" z kodem PGG202411. I podobnie kodu można używać przy każdym zamówieniu składanym do 20 grudnia 2024 roku.