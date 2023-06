Promocje na Dzień Dziecka. Komputery do 2000 zł taniej, wiele sprzętów za połowę ceny, hulajnoga gratis!

Dzień Dziecka. Promocja na komputery w x-com

Promocja obejmuje wiele produktów, a zniżki na komputery mogą wynosić do 2000 zł. Aby z nie skorzystać skorzystać wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: prezent-komputer i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 04.06.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Oto kilka produktów, które znalazły się w tej promocji:

* Dysk zewnętrzny SSD Samsung Portable SSD T7 500GB USB 3.2 Gen. 2 Czerwony 279,00 zł 189,00 zł

* Desktop SHIRU RYZEN 5/16GB/500GB/GTX1660SUPER 3050,00 zł 2700,00 zł

* Desktop G4M3R HERO i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060/W11x 6200,00 zł 5555,00 zł

* Mikrofon Thronmax Fireball 119,00 zł 49,00 zł

* Monitor ASUS VA24ECE USB-C 499,00 zł 459,00 zł

Rabaty na Dzień Dziecka w x-com

W promocji sklepu mamy też różne rodzaje sprzętu, a zniżki sięgają nawet 50 proc. Są to m.in

* Dysk SSD Samsung 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe 980 PRO 699,00 zł 639,00 zł

* Laptop Gigabyte G5 MF i5-12500H/16GB/512 RTX4050 144Hz 4449,00 zł 3999,00 zł

* Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP Smart Tank 725 Duplex WiFi BLE Kolor 1219,00 zł 999,00 zł

* Obudowa do komputera Silver Monkey X Casket TG 319,00 zł 249,00 zł

* Słuchawki True Wireless Silver Monkey Krubera 169,00 zł 89,00 zł

* Smartfon Motorola moto g31 4/64GB Meteorite Grey 699,00 zł 555,00 zł.

Promocje w x-com – hulajnoga za darmo

Przy zakupie wybranych laptopów Acer Swift możesz otrzymać hulajnogę Acer eScooter series 3 o wartości 1899 zł za darmo. Aby skorzystać z promocji: kup objęty promocją laptop Acer Swift w dniach 24.05.2023 - 16.07.2023 oraz zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT); w ciągu 14 dni od daty zakupu i wypełnij formularz zgłoszeniowy na: www.pl-promocje.acer.com/promocje/swifthulajnoga; w ciągu 21 dni po pozytywnej weryfikacji na wskazany w rejestracji adres otrzymasz przesyłkę z prezentem.

Sonda Co dajesz w prezencie na Dzień Dziecka? Prezent rzeczowy typu książka, zabawka Pieniądze Zabieram dziecko do kina, na salę zabaw itp.