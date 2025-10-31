Promocje na paliwo przed Wszystkich Świętych 2025. Gdzie najtaniej tankować?

Planując wyjazd na Wszystkich Świętych, warto rozważyć skorzystanie z promocji na paliwo, aby obniżyć koszty wyjazdów z rodziną na groby. Przejrzeliśmy, które stacje oferują rabaty! Specjalną promocję uruchomił Orlen.

Ręka osoby w czerwonej polarowej bluzie trzyma zielony pistolet do tankowania, włożony do wlewu paliwa samochodu. Tankowanie paliwa na stacji przed wyjazdem na Wszystkich Świętych. O promocjach paliwowych dowiesz się więcej na Super Biznes.

  • Sprawdzamy aktualne promocji na paliwo przed Wszystkimi Świętymi.
  • Rabaty oferują Orlen, MOL, Circle K, BP, Shell i AMIC Energy.
  • Wyjaśniamy jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z promocji na paliwo

Orlen startuje z rabatami trwającymi do 11 listopada

Orlen startuje ze swoją promocją w nocy z czwartku na piątek (30/31 października) o godzinie 0:01. Z rabatów będzie można korzystać aż do 11 listopada. Rabat wynosi 20 gr/l, zarówno na paliwa Efecta, czy Verva. Jednorazowo możesz zatankować do 50 litrów paliwa po obniżonej cenie, a z promocji można skorzystać maksymalnie trzy razy.

Aby skorzystać z promocji, trzeba być uczestnikiem programu lojalnościowego Vitay i aktywować kupon zniżkowy w aplikacji mobilnej Orlen.

BP ma promocje tylko w wyznaczone dni

BP nie ogłosiło promocji na święta, ma jednak stałą promocję, która trwa do 28 grudnia. Promocyjne tankowania można wykonać jedynie raz w tygodniu, jednorazowo w czwartki, piątki, soboty i niedziele - więc idealnie na świąteczny weekend.

Rabat jest w formie kuponu w aplikacji BPme i dotyczy benzyny Ultimate 98 - promocja pozwala na zatankowanie o 30 groszy/litr taniej do 60 litrów paliwa. W czwartki i niedziele można zatankować także diesla Ultimate w cenie podstawowego oleju napędowego.

Promocje na paliwo na Circle K

Circle K oferuje rabaty uzależnione od częstotliwości tankowania. Jeśli w ciągu ostatnich 90 dni odwiedziłeś stację 1-4 razy, możesz otrzymać upust wysokości 2 gr/l na podstawowe paliwa miles i 4 gr/l w przypadku droższych paliw miles+.

Następne dziesięć wizyt zwiększa rabaty do kolejno 4 gr/l i 6 gr/l. Co najmniej piętnaście wizyt daje już rabaty wysokości 6 gr/l i 8 gr/l. Co istotne, za wizytę na stacji liczy się zarówno tankowanie, skorzystanie z myjni, czy zakupy w sklepie.

Shell ma promocję dla klientów Lidla

Z kolei do końca listopada osoby posiadające aplikację Lidl Plus mogą zatankować taniej na stacjach Shell. Upust wynosi 20 gr/l i dotyczy paliwa FuelSave - zarówno benzyny 95; jak i oleju napędowego.

Do końca listopada posiadacze aplikacji Lidl Plus mogą liczyć na tańsze paliwo na stacjach Shell. Promocja dotyczy paliwa FuelSave, a upust wynosi 20 gr/l w przypadku benzyny bezołowiowej 95-oktanowej oraz oleju napędowego.

Tańsze paliwo za zakupy na stacji MOL

Na stacjach węgierskiej sieci MOL do 2 listopada jeśli jesteś posiadaczem aplikacji MOL Move włącznie możesz obniżyć rachunek o 30 gr/l, jeśli zrobisz zakupy w sklepie za minimum 5 zł.

Przy ponownym tankowaniu i wydaniu minimum 5 zł na inny produkt na stacji rabat rośnie do 35 gr/litr.

Polecany artykuł:

Cicha zmiana na stacjach paliw w całej Polsce. Od 1 listopada 2025
