Od jutra w Lidlu robot sprzątający za grosze. Cena niższa o 800 zł

2025-11-28 10:08

Wracasz po ciężkim dniu, a na podłodze znowu kurz, okruchy i sierść pupila? Marzysz o czystym domu, ale na samą myśl o wyciąganiu odkurzacza czujesz zmęczenie? Okazuje się, że luksus posiadania samowystarczalnego pomocnika, który nie tylko odkurza, ale i sam się opróżnia, wcale nie musi kosztować fortuny. Lidl w ramach Black Week rzuca prawdziwą bombę – robot sprzątający ze stacją opróżniającą za jedyne 499 zł! To okazja, która pojawia się raz na wiele lat.

Front nowoczesnego sklepu Lidl z dużym logo na witrynie i wejściem automatycznym. Na szybach widać odbicia otoczenia. Obok wejścia reklamowy plakat z napisem Lidl – Niech będą święta!. Więcej o promocjach i handlu przeczytasz na portalu Super Biznes.

Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS Front nowoczesnego sklepu Lidl z dużym logo na witrynie i wejściem automatycznym. Na szybach widać odbicia otoczenia. Obok wejścia reklamowy plakat z napisem "Lidl – Niech będą święta!". Więcej o promocjach i handlu przeczytasz na portalu Super Biznes.

Koniec z codziennym opróżnianiem: jak działa ta magia?

Roboty sprzątające ze stacją opróżniającą to prawdziwy hit ostatnich lat, oferujący niespotykaną wygodę. Zazwyczaj ich ceny zaczynają się od około 1500-2000 zł, a nawet znacznie więcej, w zależności od funkcji. Jednak Lidl postanowił to zmienić, oferując model Silvercrest za ułamek tej ceny.

Jak to działa? Genialnie prosto. Robot po każdym sprzątaniu wraca do bazy i automatycznie zasysa cały zebrany kurz do dużego worka w stacji. Ty opróżniasz ten worek raz na kilka tygodni, a nie codziennie! To wygoda, która do tej pory była zarezerwowana dla najdroższych modeli. Zapominasz o brudzeniu rąk i kontakcie z kurzem. Pojemnik na kurz w stacji ma pojemność 3,5 litra, co pozwala na długie użytkowanie bez konieczności częstego opróżniania. W zestawie znajdziesz również pięć jednorazowych worków na kurz.

Czy robot z Lidla to naprawdę dobry wybór?

Mimo że roboty sprzątające z Lidla są w budżetowym segmencie, oferują solidne funkcje. Robot Silvercrest, który pojawi się w promocji, ma moc ssania do 3 kPa. Możesz nim sterować za pomocą aplikacji Lidl Home, co pozwala na zdalne uruchamianie, ustawianie harmonogramu pracy i zmianę trybów czyszczenia. Aplikacja umożliwia także tworzenie harmonogramów sprzątania. Robot wyposażony jest w czujniki antykolizyjne i zapobiegające upadkowi, co chroni go przed uszkodzeniami i zablokowaniem.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Twój dom zawsze lśniący czystością

Wyobraź sobie, że codziennie budzisz się, a podłogi lśnią czystością. Bez Twojego wysiłku. Wychodzisz z domu, a robot pracuje. Wracasz i cieszysz się porządkiem. Twoi znajomi z droższymi modelami nie uwierzą, że zapłaciłeś za tę wygodę mniej niż 500 zł. To definicja mądrego zakupu.

Nie przegap tej okazji!

Promocja na robota sprzątającego Silvercrest ze stacją opróżniającą startuje już w sobotę, 29 listopada. Cena spada z 1299 zł do zaledwie 499 zł, co oznacza oszczędność 800 zł! To jedna z tych ofert, które znikają w pierwsze pół godziny, ponieważ roboty ze stacją opróżniającą są bardzo pożądane. Jeśli marzysz o takim sprzęcie, to jest TEN dzień. Bądź pod drzwiami Lidla z samego rana!

