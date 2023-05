Promocje PKP Intercity na długi weekend! 30 proc. taniej za bilety już od 2 osób

Szybkie podróże nad morze

Długi weekend czerwcowy to idealna okazja, by wybrać się nad polskie morze. Do Trójmiasta podróżni z Warszawy dojadą już nawet w 2,5 godziny i to ponad dwudziestoma pociągami kursującymi codziennie na tej trasie. PKP Intercity zadbało o wygodne połączenia z Trójmiastem nie tylko ze stolicy. Na trasie Poznań – Gdynia w okresie długiego weekendu czerwcowego pojawi się pociąg Bałtyk-BIS, który ułatwi dojazd i powrót znad Bałtyku.

Krakowianie również skorzystają ze wzmocnień przygotowanych przez przewoźnika. IC Boznańska 10 czerwca kursować będzie w wydłużonej relacji Kraków – Gdynia. Nad morze mieszkańców Łodzi zabierze pociąg IC Zosia, który w okresie „czerwcówki” kursować będzie na trasie Łódź – Trójmiasto. Wrocławianie natomiast mogą liczyć na komfortowy powrót z Gdyni. Ich podróż 11 czerwca zapewni Heweliusz-BIS. Z kolei mieszkańcy Białegostoku dojadą pociągiem IC Rybak do Koszalina, który kursuje wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

Kierunek Mazury

PKP Intercity przygotowało także ofertę dla zwolenników spokojniejszych destynacji. Stolica Mazur jest świetnie skomunikowana, pociągi do stacji Olsztyn Główny kursują z całej Polski. Do Krainy Tysiąca Jezior z Warszawy dojedziemy już w 2 godziny 15 minut a komfortowy przejazd zapewni dodatkowy pociąg Mazury-BIS.

Podróż z Białegostoku ułatwi TLK Biebrza, który trasę zaczyna w Warszawie, przejeżdża przez Podlasie i Mazury a podróż kończy na stacji Gdynia Główna. Bezpośredni dojazd do Olsztyna z Wrocławia możliwy jest dzięki składowi IC Jeziorak, a także IC Mamry, który zabierze w podróż również poznaniaków. Dodatkowo ze stolicy Wielkopolski na Mazury dojedziemy pociągiem IC Ukiel, który trasę zaczyna w Zielonej Górze.

Wygodnie w góry

Narodowy przewoźnik zadbał również o miłośników górskich wycieczek. Dzięki niedawno zakończonej modernizacji linii do Wisły, pasażerowie udający się z Warszawy i Olsztyna w Beskid Śląski będą mogli skorzystać z możliwości bezpośredniego dojazdu pociągiem IC Kormoran. Do Kotliny Kłodzkiej pasażerów ze stolicy zabierze pociąg IC Śnieżka, natomiast z Krakowa i Opola pociąg TLK Wetlina. Pomiędzy Małopolską i Jelenią Górą, skąd blisko w Karkonosze, kursuje z kolei pociąg TLK Sudety.

Zagraniczne wycieczki

Wraz z PKP Intercity możemy zwiedzić wiele europejskich stolic. Dzięki współpracy z kolejami litewskimi, do malowniczego Wilna dojedziemy pociągiem IC Hańcza ze sprawną przesiadką w Mockawie. Na trasie Berlin – Wrocław codziennie kursuje bezpośredni pociąg IC Nightjet, którym do niemieckiej stolicy można dojechać już w 4,5 godziny. Z Warszawy do Berlina każdego dnia kursują pociągi Berlin-Warszawa-Express, a cała podróż między miastami trwa 6 godzin. Jeśli komuś marzą się kołacze na Moście Karola, to może wybrać się w szybką podróż z PKP Intercity.

Do Pragi kursują pociągi IC Silesia, TLK Galicja oraz IC Cracovia, które zabiorą pasażerów z odpowiednio Warszawy, Krakowa oraz Przemyśla. To świetna propozycja dla mieszkańców Śląska, ponieważ każdy z wymienionych pociągów zatrzymuje się w Katowicach. Dla osób, które chcą zwiedzić bardziej oddalone od Polski kraje przewoźnik oferuje relacje do Austrii i Węgier.

Codziennie na trasach Warszawa – Katowice – Wiedeń oraz Przemyśl – Kraków – Wiedeń kursują łącznie cztery pociągi – trzy ze stolicy i jeden z Przemyśla. Do Budapesztu pociągiem IC Batory dojedziemy m.in. z Warszawy, Opoczna, Zawiercia, Katowic i Gliwic. Możliwość nocnej podróży z Warszawy, Krakowa i Katowic do wielu interesujących lokalizacji za południowymi granicami Polski (Praga, Budapeszt, Wiedeń, Graz) zapewnia pociąg IC Chopin, w którym komfort zapewniają wagony sypialne.

Promocje na przejazdy z PKP Intercity

Pasażerowie podróżujący na długi weekend z PKP Intercity mogą liczyć na wiele promocyjnych ofert krajowych. Jedną z nich jest Taniej z Bliskimi – zniżka skierowana do małych grup i rodzin, które podróżując w 2 do 6 osób otrzymują wtedy 30% zniżki od bazowych cen biletów. Co ważne, oferta ta łączy się z ulgami ustawowymi, dlatego podróżni oszczędzają podwójnie. Rodziny planujące przejazd pociągami ekspresowymi EIC lub EIP także mogą liczyć na 30% zniżki od ceny bazowej dzięki Biletowi Rodzinnemu. Przewoźnik honoruje także Kartę Dużej Rodziny.

Warto zaznaczyć, że we wszystkich pociągach PKP Intercity osoby posiadające ulgi ustawowe korzystają ze swoich indywidualnych uprawnień, dzięki czemu za bilety zapłacą mniej niż wynosi ich cena bazowa. Na 51% ulgę mogą liczyć studenci do ukończenia 26. roku życia oraz doktoranci do ukończenia 35. roku życia. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą skorzystać z 37% ulgi na przejazdy pociągami PKP Intercity.

Dla bardziej spontanicznych pasażerów przewoźnik utworzył specjalną podstronę Promobilet, na której codziennie wyświetlają się nowe, korzystne oferty na przejazdy w różne strony Polski. Znaleźć ją można zarówno na stronie internetowej PKP Intercity, jak i w aplikacji mobilnej przewoźnika. To świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają wyklarowanych planów na długi weekend i chcą zwiedzić kraj za niewielką cenę.

Magazyn pokładowy PKP Intercity

Podróż pociągiem można umilić lekturą magazynu pokładowego PKP Intercity „W PODRÓŻ”. Czasopismo publikowane jest co miesiąc, a każde wydanie poświęcone jest innemu województwu. W magazynie znajdziemy m.in. ciekawostki o regionie, tło historyczne województwa, inspiracje kulinarne czy warte uwagi kierunki turystyczne. Magazyn pokładowy nie tylko uatrakcyjni podróż, lecz także zainspiruje do zwiedzenia wspaniałych, często nieoczywistych miejsc. Można zapoznać się z nim w każdej chwili.

