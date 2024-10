Promocje w Biedronce. Francuskie przysmaki w super cenach

Kierowcy uciekają od elektryków i wracają do spalinowych aut. Co się dzieje?

Biedronka. "Czas na Francję – francuskie przysmaki"

Już od czwartku (17.10) do środy (23.10) nadsekwańskie smakołyki zagoszczą w Biedronce w ramach French Touch 2024, akcji promującej Francję w Polsce. W ofercie "Czas na Francję – francuskie przysmaki" każdy znajdzie coś dla siebie - zarówno miłośnicy wytrawnych serów pleśniowych, jak i amatorzy słodkich przysmaków. Sieć stawia na różnorodność, oferując produkty z asortymentu delikatesowego, pieczywa i słodyczy.

Produkty kuchni narodowych od francuskiej przez turecką, włoską, grecką, portugalską, hiszpańską, azjatycką i wiele innych to jeden ze znaków rozpoznawczych sieci Biedronka. Dzięki Biedronce, jej klienci mogą odtworzyć we własnej kuchni wyszukane potrawy, których spróbowali np. w trakcie wyjątkowych wakacji. W tym roku możliwość powrotu do francuskich smaków szczególnie zapewne doceni 2 000 klientów, którzy razem z Biedronką wybrali się we wrześniu do Paryża, kibicować polskim parasportowcom.

Co znajdziemy w promocji Biedronki?

Słodkie śniadania z rogalikami croissant z konfiturą i kawą czy naleśnikami crepes to dla Francuzów prawdziwy rytuał. Dlatego klienci Biedronki będą mogli wybierać z bogatej oferty francuskich dżemów i konfitur, np. dżemów Delice Gaulois (230 g) w smakach figowym, jabłkowo-karmelowym, mango-kokos oraz ananas-marakuja w cenie 7,99 zł. Francja to kraj o niezwykłym bogactwie serów – produkuje się ich tam ponad 1000 rodzajów. W ramach najnowszej francuskiej oferty sieć promuje m.in. ser pleśniowy Delice Galuois (180 g) w cenie 15,99, czy roladkę twarożkową Le Roule Delice Gaulois, 125 g z żurawiną lub ananasem w cenie 9,99 zł za opakowanie.

Klienci mogą też liczyć na szeroki wybór wędlin, w tym salami bądź szynkę Auvergene Delice Gaulois (100 lub 80 g) w cenie 9,99 zł, czy salami z oliwkami i bazylią lub z borowikami Delice Gaulois (200 g) za 14,99 zł. Natomiast wielbiciele słodkich przekąsek będą też mogli skusić się m.in. na ciastka magdalenki Delice Galuois (250 g) w cenie 8,99 zł.

French Touch 2024

Akcja French Touch już po raz 10. odbywa się pod patronatem Ambasady Francji w Polsce. Celem kampanii jest dbałość o uniwersalne wartości, w tym zacieśnianie więzi między Polską i Francją poprzez wspólne odkrywanie bogactwa francuskiej kultury i kulinariów. Biedronka od sześciu lat jest partnerem tego przedsięwzięcia.

