Przedsiębiorcy stratni w powodzi dostaną pomoc jak w pandemii? Minister ujawnia

Wkrótce przedsiębiorcy otrzymają pomoc

Szef resortu finansów w TVN24 został zapytany m.in., czy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, a których przedsiębiorstwa ucierpiały w wyniku powodzi otrzymają wsparcie.

"Wczoraj bardzo długo rozmawiałem na ten temat z ministrem rozwoju Krzysztofem Paszykiem. Ministerstwo Rozwoju przygotowuje stosowną regulację" – powiedział Domański. "Myślę, że w przyszłym tygodniu te regulacje będą przyjęte" - dodał. Podkreślił, że "ci przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z powodzią, zatrudniają pracowników, musza otrzymać od państwa wsparcie".

Domański, zapytany o procedurę nadmiernego deficytu w związku z kosztami, jakie polski budżet będzie musiał ponieść w związku z powodzią, zaznaczył, że "wciąż nie wiemy, jak duże te koszty będą". Przypomniał, że w czwartek do Wrocławia przyjechała szefowa KE Ursula von der Leyen, która spotkała się z premierem Polski, szefami rządów Czech i Słowacji oraz kanclerzem Austrii.

Kiedy Polska otrzyma unijne środki?

Szefowa KE przekazała po tym spotkaniu, że - oprócz środków z Funduszu Solidarności - na wsparcie krajów dotkniętych powodzią przeznaczone będzie 10 mld euro z Funduszu Spójności z prefinansowaniem. "Wczorajsze spotkanie we Wrocławiu moim zdaniem da budżetowi sporo oddechu" – ocenił Domański, dodając, że ma nadzieję, iż "tutaj istotnych, dodatkowych wydatków nie będziemy musieli z budżetu ponosić".

Dopytywany, kiedy te środki mogą do Polski dotrzeć, szef MF zwrócił uwagę, że będzie to wymagało zmiany w prawie europejskim. "Myślę, że będzie to kwestia tygodni, natomiast nie chcę ferować, czy to będzie kilka tygodni czy nieco dłuży okres" – dodał.

Zapytany o plan oszczędnościowy, Domański powiedział, że strona polska jest w tzw. dialogu technicznym z Komisją Europejską.

"W przyszłym tygodniu będę się widział z komisarzem Gentilionim (Poalo Gentilioni, odpowiedzialny za sprawy gospodarcze - PAP). Będziemy jeszcze dyskutować na temat procedury nadmiernego deficytu w sytuacji jednak zupełnie wyjątkowej" – powiedział szef MF, zwracając uwagę na powódź oraz to, że Polska wśród państw NATO ponosi z budżetu najwyższe wydatki.

"Będę walczył, aby ścieżka dostosowania fiskalnego czy ograniczenia deficytu w kolejnych latach była możliwie łagodna i dotowana do tej wyjątkowej sytuacji"- dodał.

Samorządy także otrzymają specjalne wsparcie finansowe

Minister finansów został także zapytany o wsparcie dla samorządów. "Pracujemy nad dodatkowym wsparciem dla samorządów. W tym roku pracujemy nad zmianami strukturalnymi, przekażemy w przyszłym roku samorządom 25 mld zł więcej dzięki ustawie, która w tej chwili jest w Sejmie" – powiedział.

"Pamiętamy o trudnej sytuacji samorządów w tym roku. Mamy środki zabezpieczone na pomoc w tym roku. Będę chciał, aby większa część środków trafiała do tych samorządów, które są dotknie powodzią" - powiedział. "One muszą otrzymać większe finansowanie" – dodał Domański.

