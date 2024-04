Przelew z miliardami euro z KPO dotarł do Polski. Taką kwotę otrzymaliśmy

Na jakie projekty zostaną przeznaczone środki?

Szefowa MFiPR dodała, środki te zostaną przeznaczone na szereg różnych inwestycji, m.in. na program "Czyste powietrze", białe plamy w obszarze szerokopasmowego internetu, a także na inwestycje w remonty i nowe drogi na kolei, żłobki.

"To są nasze plany na inwestowanie środków z KPO do końca czerwca. Następną płatność chcielibyśmy, i planujemy, otrzymać do końca tego roku, i to - według naszych planów - będzie płatność z drugiego i trzeciego wniosku o płatność" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Jak podkreśliła, jest to największy, jednorazowy przelew, który wpłynął z Unii do Polski w czasie 20 lat naszego członkostwa w UE. Przypomniała, że wniosek został wystosowany 15 grudnia. "I dzisiaj, 15 kwietnia są środki" - zaznaczyła.

Kolejne wnioski zostaną złożone niebawem

"Chcemy złożyć jednocześnie, nadrabiając te dwa lata opóźnienia, drugi i trzeci wniosek w sierpniu, najpóźniej na początku września, po to, żeby do końca roku mieć kolejną płatność. A z kolei na samym końcu roku złożyć kolejne dwa wnioski (...), czyli wniosek czwarty i piąty. Takie mamy plany do końca roku" - poinformowała.

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

27 mld zł - Do Polski wpłynął właśnie największy przelew z UE w historii naszego członkostwa. Bycie w Unii się opłaca, ale Unia to nie tylko pieniądze o czym zapomnieli nasi poprzednicy. Łączą nas wartości: demokracja, równe szanse, rządy prawa, wolności obywatelskie!— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) April 15, 2024

