Kto może zostać odwołany z zarządu Orlenu?

Jak wynika z nieoficjalnych informacji Business Insider Polska, na przyszły tydzień zaplanowano posiedzenie rady nadzorczej płockiego koncernu. W jego porządku obrad znalazł się kluczowy punkt dotyczący zmian personalnych na najwyższym szczeblu. Według dwóch niezależnych źródeł portalu, z pracą w zarządzie może pożegnać się Artur Osuchowski, który dołączył do spółki nieco ponad rok temu. Obecnie, jako członek zarządu, odpowiada on w Orlenie za obszar zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. Choć rotacje w spółkach Skarbu Państwa pod rządami obecnej koalicji nie są tak częste jak w przeszłości, wszystko wskazuje na to, że kadrowa miotła może ponownie pojawić się w płockim gigancie.

Dlaczego Artur Osuchowski może stracić stanowisko?

Głównym powodem potencjalnej dymisji ma być niezadowolenie z dotychczasowego sposobu prowadzenia spraw w obszarze energetyki, który staje się dla grupy coraz ważniejszy. Według informatorów Business Insider Polska, Artur Osuchowski niedawno stracił nadzór nad energetyką w grupie, a obszar ten trafił pod bezpośrednią kontrolę prezesa Ireneusza Fąfary. To znaczący sygnał, który może zwiastować dalsze kroki personalne. Artur Osuchowski, zanim trafił do Orlenu, przez ponad dekadę zasiadał w zarządzie spółki Ciech, kontrolowanej przez rodzinę Kulczyków. Wcześniej zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych, takich jak Ernst&Young Corporate Finance i KPMG Advisory, gdzie realizował projekty dla największych firm energetycznych i przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jaka jest przyszłość Energi w grupie Orlen?

Dowodem na strategiczne przetasowania i niezadowolenie z dotychczasowych działań w obszarze energetyki może być niedawna decyzja koncernu o poszukiwaniu zewnętrznego doradcy. Jego zadaniem ma być przeprowadzenie przeglądu opcji strategicznych dla spółki Energa, przejętej przez Orlen jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak podaje Business Insider Polska, wynajęta firma konsultingowa przeanalizuje różne scenariusze dla przyszłości gdańskiej spółki. Wśród rozważanych wariantów znajduje się nie tylko dalszy rozwój Energi w ramach grupy czy dokupienie przez Orlen pozostałych akcji (obecnie koncern ma nieco ponad 90 proc.), ale również opcja alternatywna, czyli całkowita sprzedaż udziałów przez płocki koncern. Decyzje w tej sprawie mogą zdefiniować przyszłość całego segmentu energetycznego w grupie.

