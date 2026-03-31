Naczelny Sąd Administracyjny podważa dotychczasowy system kar za brak OC, otwierając kierowcom drogę do skutecznego odwołania.

Sprawa, zainicjowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich, może doprowadzić do zmiany mechanizmu nakładania kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia.

To przełomowa decyzja, która może wpłynąć na tysiące kierowców i zmienić sposób egzekwowania wysokich kar za brak OC.

Co to oznacza dla Ciebie jako kierowcy i czy masz szansę na podważenie nałożonej kary?

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może kosztować kierowców fortunę. Obecnie kara sięga nawet 9610 zł przy przerwie w ubezpieczeniu dłuższej niż 14 dni. Nawet jednodniowe opóźnienie oznacza wydatek rzędu ok. 1900 zł.

Do tej pory system działał niemal automatycznie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wysyłał wezwanie do zapłaty, a kierowca miał bardzo ograniczone możliwości obrony. Co więcej, nie mógł skutecznie odwołać się do sądu administracyjnego.

To właśnie ten mechanizm zakwestionował Naczelny Sąd Administracyjny.

NSA: kierowca musi mieć prawo do obrony

W przełomowym rozstrzygnięciu NSA uznał, że kara za brak OC ma charakter publicznoprawny, a więc obywatel powinien mieć zagwarantowaną możliwość obrony swoich praw.

Sąd powołał się m.in. na konstytucyjne prawo do sądu i wskazał, że relacja między kierowcą a UFG nie jest równorzędna. To oznacza, że system powinien zapewniać dodatkowe gwarancje proceduralne.

W praktyce chodzi o możliwość zakwestionowania kary – np. w sytuacji choroby, pobytu w szpitalu, błędu systemu czy zwykłego przeoczenia.

NSA uchylił wcześniejsze stanowisko sądu i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. To otwiera drogę do realnych zmian.

OC jest obowiązkowe. I obejmuje więcej niż myślisz

Obowiązek posiadania OC wynika wprost z przepisów i dotyczy wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych – nie tylko samochodów osobowych, ale także motorowerów, ciągników czy przyczep.

Ubezpieczenie chroni przed ogromnymi kosztami. W przypadku wypadku odszkodowania mogą sięgać milionów złotych. Obecne sumy gwarancyjne to:

prawie 30 mln zł w przypadku szkód na osobie,

ponad 6 mln zł w przypadku szkód majątkowych.

To oznacza, że brak polisy to nie tylko ryzyko kary, ale też potencjalnie gigantyczne zobowiązania finansowe.

Największa pułapka? Kupno używanego auta

Wielu kierowców wpada w system kar przez drobne błędy. Najczęstszy scenariusz dotyczy zakupu samochodu używanego.

Polisa OC przechodzi na nowego właściciela, ale – co kluczowe – nie przedłuża się automatycznie. Jeśli kierowca nie wykupi nowej, nawet jednodniowa przerwa oznacza karę.

Podobnie jest w przypadku darowizny, spadku czy nieopłacenia wszystkich rat. System nie uwzględnia kontekstu – kara pojawia się automatycznie.

Kary mogą być wyższe niż wartość auta

Skala sankcji robi wrażenie. Obecnie wynoszą one:

ok. 1920 zł przy przerwie do 3 dni,

ok. 4800 zł przy przerwie do 14 dni,

nawet 9610 zł powyżej 14 dni.

W praktyce oznacza to, że kara może być wyższa niż wartość samochodu – szczególnie w przypadku starszych aut kupowanych za kilka tysięcy złotych.

System działa bez wyjątków. I to właśnie się zmienia

Do tej pory brak OC zawsze oznaczał karę – niezależnie od okoliczności. Nawet jeśli przerwa wynikała z błędu ubezpieczyciela czy sytuacji losowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał, że taki system tworzy „pułapkę”, w której kierowca nie ma realnej możliwości obrony. NSA przyznał, że problem istnieje.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że wyrok nie znosi kar. Obowiązek posiadania OC nadal pozostaje bez zmian. Zmienia się jednak podejście do praw kierowców.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli stanowisko NSA utrzyma się w kolejnych orzeczeniach, kierowcy mogą zyskać realne narzędzie do walki z karami.

To oznacza, że w przyszłości decyzje UFG mogą być traktowane jak decyzje administracyjne – a więc podlegać kontroli sądu.

Dla tysięcy kierowców to potencjalnie ogromna zmiana, bo po raz pierwszy pojawia się realna możliwość podważenia kary, a nie tylko jej zapłaty lub rozłożenia na raty.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber