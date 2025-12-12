Przełom w polskiej zbrojeniówce. MESKO z gigantyczną ulgą na kluczową inwestycję

MESKO S.A. to pierwsza spółka zbrojeniowa w Polsce, która otrzymała decyzję o wsparciu w ramach nowego mechanizmu zwolnienia z podatku CIT, dedykowanego sektorowi obronnemu.

Zwolnienie z CIT o wartości ok. 174,6 mln zł zostanie przeznaczone na modernizację infrastruktury i zwiększenie mocy produkcyjnych korpusów amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm.

Decyzja ta, możliwa dzięki nowelizacji przepisów o pomocy publicznej dla sektora zbrojeniowego (od 11 lipca 2025 r.), jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa i wschodniej flanki NATO.

Wsparcie dla MESKO S.A. jest momentem przełomowym dla całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej i sygnalizuje aktywną budowę nowoczesnego przemysłu obronnego w Polsce

Przełomowa decyzja dla MESKO. Na czym polega wsparcie?

MESKO S.A. jako pierwsza spółka zbrojeniowa w Polsce otrzymała decyzję o wsparciu, która zwalnia ją z płacenia podatku CIT. To historyczny moment, który otwiera nowe możliwości inwestycyjne dla kluczowego producenta amunicji wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Decyzja dotyczy zakładu spółki w Kraśniku i została wydana w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, która działa z upoważnienia Ministra Finansów. To właśnie strefy ekonomiczne stają się kluczowym narzędziem we wzmacnianiu strategicznych gałęzi przemysłu.

Podstawą do przyznania ulgi jest nowelizacja przepisów o pomocy publicznej dla sektora obronnego. Zmiana ta otworzyła drogę do realnego wspierania inwestycji w produkcję uzbrojenia, materiałów wybuchowych i amunicji – obszarów o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

– Objęcie naszego zakładu w Kraśniku decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji to moment przełomowy nie tylko dla MESKO, ale dla całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jako pierwsza spółka PGZ uzyskujemy możliwość skorzystania z nowego mechanizmu wsparcia przewidzianego dla sektora zbrojeniowego. To potwierdzenie, że kierunek wytyczony przez rząd znajduje realne odzwierciedlenie w działaniach – podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO S.A.

Ile pieniędzy zyska spółka i na co je przeznaczy?

Nowe regulacje pozwalają dużym przedsiębiorstwom z branży obronnej na uzyskanie wsparcia sięgającego nawet 50% wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych. W praktyce decyzja oznacza dla spółki zwolnienie z podatku CIT o łącznej wartości około 174,6 mln zł w perspektywie 15 lat. To potężny zastrzyk finansowy, który ma ściśle określony cel.

Cała kwota uzyskana dzięki zwolnieniu podatkowemu zostanie przeznaczona na realizację strategicznego projektu „Zwiększenie mocy produkcyjnych korpusów amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm”. Jest to bezpośrednia odpowiedź na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na amunicję artyleryjską, zgłaszane zarówno przez Siły Zbrojne RP, jak i sojuszników z NATO. Amunicja tego kalibru stała się jednym z kluczowych elementów współczesnych konfliktów zbrojnych i podstawą skutecznej obrony.

Nowy rozdział dla polskiej zbrojeniówki. Co to oznacza dla branży?

Decyzja dla MESKO jest postrzegana jako symboliczny początek nowego rozdziału dla całej polskiej zbrojeniówki. Spółka, przecierając szlak, staje się przykładem dla innych podmiotów sektora obronnego, które również będą mogły ubiegać się o podobne wsparcie. To wyraźny sygnał dla partnerów zagranicznych, że Polska konsekwentnie i aktywnie buduje nowoczesne zaplecze przemysłowe na rzecz bezpieczeństwa swojego i całej wschodniej flanki NATO. Uroczyste wręczenie decyzji, które odbyło się w Baranowie Sandomierskim, podkreśla rangę tego wydarzenia.

– Pozyskane środki w formie zwolnienia z podatku CIT zostaną w całości przeznaczone na dalsze inwestycje, modernizację i rozwój technologiczny. W dobie rosnących wyzwań bezpieczeństwa jest to krok absolutnie kluczowy – zaznacza członek zarządu MESKO S.A. Krzysztof Marwicki.

Wsparcie dla MESKO to nie tylko impuls finansowy dla jednej firmy, ale strategiczna inwestycja w budowę jednego z najnowocześniejszych systemów produkcji amunicji w regionie. To także dowód na to, że polski przemysł obronny jest gotowy, by sprostać rosnącym potrzebom sojuszników i wzmacniać fundamenty europejskiego bezpieczeństwa w obliczu nowych zagrożeń.

Ruszyła budowa fabryki amunicji 155 mm w zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku