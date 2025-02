Znany bank wycofa się z Polski do końca roku. Do zwolnienia aż 1600 osób

Przełomowe zmiany w systemie ochrony zdrowia przynoszą dobre wieści dla pacjentów i pracowników służby zdrowia. Nowe przepisy, które weszły w życie 14 lutego 2025 roku, znacząco ułatwią dostęp do bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci oraz uproszczą proces szczepień w aptekach. To odpowiedź na długo zgłaszane postulaty zarówno środowiska medycznego, jak i pacjentów, którzy napotykali bariery w dostępie do bezpłatnych leków, szczególnie w przypadku korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej.

Koniec ograniczeń w wystawianiu recept

Najważniejszą zmianą jest zniesienie wymogu posiadania kontraktu z NFZ przez lekarzy wystawiających recepty na bezpłatne leki. Od połowy lutego receptę na darmowe leki dla seniorów powyżej 65. roku życia oraz dzieci do 18. roku życia będą mogli wystawić wszyscy lekarze, również ci prowadzący prywatną praktykę.

Szerszy zakres świadczeń

Nowe przepisy rozszerzają możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki w ramach różnych form opieki medycznej. Uprawnienia obejmą także lekarzy pracujących w zakresie:

opieki psychiatrycznej,

leczenia uzależnień,

stomatologii,

opieki paliatywnej i hospicyjnej.

To znaczące rozszerzenie w porównaniu z dotychczasowym systemem, w którym recepty na bezpłatne leki z listy "S" i "Dz" mogli wystawiać jedynie lekarze posiadający umowę z NFZ w ramach POZ, AOS lub leczenia szpitalnego.

Nowe kompetencje farmaceutów

Nowelizacja wprowadza również istotne zmiany w aptekach. Farmaceuci otrzymali uprawnienia do wystawiania recept farmaceutycznych na refundowane szczepionki dostępne w aptece. Do tej pory mogli wystawiać recepty na szczepionki, ale bez refundacji. Nowe przepisy pozwolą na kompleksową obsługę pacjenta w aptece – od wystawienia recepty, przez wydanie szczepionki, po jej podanie.

Aspekty finansowe

Ministerstwo Zdrowia oszacowało roczny koszt rozszerzenia uprawnień do wystawiania recept na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów na 415 milionów złotych. Zmiana ma na celu zwiększenie dostępności leków dla uprawnionych grup pacjentów oraz usprawnienie procesu szczepień.

WAŻNE! Od 14 lutego 2025 r. wszyscy lekarze, również prowadzący prywatną praktykę, będą mogli wystawiać recepty na bezpłatne leki dla:

seniorów powyżej 65. roku życia

dzieci do 18. roku życia

Dodatkowo farmaceuci w aptekach zyskają prawo do wystawiania recept na refundowane szczepionki, które będą mogli od razu podać pacjentowi.

