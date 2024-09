Przemysław Kania, Cisco. AI może być zagrożeniem, jak i narzędziem obrony

Jak wygląda obecny stan cyberbezpieczeństwa w Polsce?

Jak wyjaśniał dyrektor generalny CISCO w Polsce Przemysław Kania, Polska podczas pandemii dokonała znacznego skoku w zakresie cyfryzacji, co sprawiło, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Do tego doszła kwestia ataku Rosji na Ukrainę i związanej z tym rosyjskiej działalności w polskiej cyberprzestrzeni.

- Wydaje mi się, że w Polsce jest taka sytuacja, że największe organizmy, największe firmy czy największe elementy infrastruktury publicznej są coraz lepiej zabezpieczone, natomiast polska gospodarka opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach i tutaj na pewno jest bardzo, bardzo wiele do zrobienia - ocenił Kania.

Jak podkreśla ekspert, większość ataków przechodzi przez "kanały otwarte", tj. najczęściej atakujący manipulują np. użytkownikami, aby podali hasło, czy odpowiedzieli na maila, co stwarza zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

- Ataki są raczej "tradycyjne", ale skala ich jest duża, np. ransomware, ataki phishingowe, denial of service, czy kradzież tożsamości, to ataki, które występują w ogromnej ilości w coraz większej skali. Jako Cisco nasza komórka Talos, która obserwuje ruch w internecie, w tym w Polsce i na Ukrainie nie widzi jeszcze dużej ilości nowych ataków, związanych z możliwościami AI, ale pytanie co będzie w przyszłości - mówi Kania.

AI jak broń obusieczna. Może być zagrożeniem i narzędziem obrony

Ekspert dodał również, że AI może być wykorzystywane do ułatwienia ataków phisingowych, czy manipulowania ludźmi poprzez podszywanie się pod kogoś, przy pomocy obrazu, czy głosu - w tym wypadku przy użyciu technologii deep fake. Sztuczna inteligencja to jednak broń obusieczna i może być używana także do obrony.

- Na szczęście AI daje też niesamowite możliwości w kontekście obrony się przed atakiem, to zastosowanie narzędzi AI przez ludzi, którzy chcą się bronić przed atakami [...] Najbardziej oczywiste rozwiązanie, które stosujemy w wielu produktach, jest analiza behawioralna. Nasłuchujemy ruch w sieci komputerowej, uczymy wzorców normalnych, przy prawidłowych, a później wszystkie odchylenia od tych wzorców mogą nas zalarmować, co możemy wtedy zweryfikować. Wykorzystujemy wielkie zbiory danych i AI, żeby znaleźć pewną korelację i wyciągnąć wnioski - wyjaśnił Kania.

