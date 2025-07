Zakaz pełnienia funkcji w spółkach - PiS przeciwko zmianom

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, przygotowany przez resort sprawiedliwości jako część pakietu deregulacyjnego, wzbudza kontrowersje. Główną sporną kwestią jest propozycja rozszerzenia możliwości zwolnienia przez sąd z zakazu pełnienia funkcji w spółce także na osoby skazane za przestępstwa popełnione umyślnie.

Obecnie prawo przewiduje taką możliwość jedynie dla osób skazanych za czyny nieumyślne. Projektowane zmiany dałyby sądom swobodę w ocenie każdego przypadku indywidualnie, niezależnie od charakteru popełnionego przestępstwa.

"Łapówkarze i mafiosi VAT-owscy wrócą na prezesowskie fotele"

Poseł PiS Marcin Warchoł, były wiceszef resortu sprawiedliwości, nie pozostawia wątpliwości co do stanowiska swojej partii. Na konferencji prasowej ocenił projekt jako szkodliwy i zapowiedział złożenie przez PiS wniosku o odrzucenie go w pierwszym czytaniu.

Projekt ten znosi zakaz sprawowania funkcji kierowniczych w spółkach ludziom, którzy popełnili umyślne przestępstwa. Łapówkarze i mafiosi VAT-owscy mają wrócić na prezesowskie fotele

- ostrzegał Warchoł.

Funkcje kierownicze w spółkach - ministerstwo broni zmian

Ministerstwo Sprawiedliwości argumentuje, że projektowane rozwiązania nie oznaczają automatycznego zniesienia zakazów. W uzasadnieniu podkreślono, że "to sąd będzie badał okoliczności czynu i postawę sprawcy", a "rozwiązanie pozostawia ocenę stanu faktycznego oraz pełną swobodę wyrokowania w dyspozycji sądu".

Resort wskazuje również na zgodność z zasadą trójpodziału władz oraz potrzebę deregulacji prawa gospodarczego jako główne argumenty za wprowadzeniem zmian.

Kodeks spółek handlowych - kolejne kontrowersyjne zmiany

Projekt przewiduje także inne sporne zmiany w odpowiedzialności karnej. Planowane jest usunięcie kary pozbawienia wolności do roku za niezłożenie wniosku o upadłość spółki w odpowiednim czasie. Pozostaną jedynie kary grzywny lub ograniczenia wolności.

Warchoł krytykuje również zniesienie kar więzienia za brak sprawozdania finansowego kierowanego do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jego zdaniem, ta dokumentacja pozwala "wychwytywać podejrzane operacje finansowe i pranie brudnych pieniędzy".

Przestępstwa w spółkach - nowe zasady odpowiedzialności firm

Nowelizacja wprowadza także zmiany w odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Obecnie firma może ponieść odpowiedzialność karną dopiero po prawomocnym skazaniu konkretnego pracownika, co według MS "sprawia, że odpowiedzialność podmiotu staje się iluzoryczna".

Nowe przepisy umożliwią firmom "uregulowanie kary lub odszkodowania bez konieczności oczekiwania na prawomocny wyrok skazujący reprezentanta". Kontrolę nad procesem zachowa jednak sąd, który będzie mógł zatwierdzić, zmienić lub odrzucić porozumienie między prokuratorem a firmą.

Pierwsze czytanie projektu we wtorek w Sejmie

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych odbędzie się we wtorek w Sejmie. PiS zapowiada walkę o odrzucenie projektu już na tym etapie procedury legislacyjnej.

Projekt został przyjęty przez rząd na początku lipca jako część szerszego pakietu deregulacyjnego. Jego dalsze losy będą zależeć od wyniku wtorkowego głosowania oraz ewentualnych prac w komisjach sejmowych.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.