Przetarg na audyt CPK unieważniony. "W trosce o zapewnienie najwyższej jakości"

Jak poinformował w środę Centralny Port Komunikacyjny "w trosce o zapewnienie najwyższej jakości audytu" obejmującego weryfikację i ocenę harmonogramów spółki Centralny Port Komunikacyjny dla części lotniskowej oraz kolejowej w zakresie linii kolejowych tzw. „Y”, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego w sprawie audytu bez podania przyczyny.

Z dokumentacji postępowania wynika, że przetarg ogłoszono 9 lutego br. W ramach postępowania przetargowego 27 lutego br. wyłoniono firmy: HMJ sp. z o.o z Warszawy, Projekt Plus sp. z o.o z Warszawy oraz TECH-TOR Sp. z o.o. z Warszawy (te firmy wspólnie złożyły ofertę). CPK oszacował wartość zamówienia bez podatku od towarów i usług na 355 815,04 zł. Wybrane firmy przedstawiły ofertę o wartość brutto 387 450,00 zł. Drugą pod względem ceny ofertę złożyły Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o.o. i CCM Sp. z o.o. - 444 817,20 zł brutto. Najdroższą ofertę przedstawiły firmy; Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. i IPOPEMA Securities - 1 211 550,00 zł brutto.

Jeszcze 27 lutego br. w Katowicach pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek zapowiedział, że audyt dot. budowy portu lotniczego i kolei dużych prędkości ma być gotowy w połowie 2024 r. Wyniki audytu miały zostać przekazane rządowi, który miał podjąć ostateczną decyzję ws. portu lotniczego oraz linii kolejowych.

CPK informuje na swoich stronach internetowych, że w lipcu 2023 r. spółka przedstawiła projekt koncepcyjny terminala lotniskowego oraz dworca kolejowego i autobusowego. Wskazano, że tę dokumentację przygotował master architekt CPK, czyli brytyjskie konsorcjum Foster+Partners, które zaprojektowało wcześniej m.in. lotniska w Hongkongu, Pekinie i Dosze. W przygotowaniu jest projekt budowlany, który powinien być gotowy w drugim kwartale 2024 r.

Spółka zaznaczyła, że na zaawansowanym etapie są też prace przy projektowaniu płyty lotniska, m.in. dróg startowych oraz kołowania i płyt postojowych dla samolotów. Jak podano, za to zadanie odpowiada projektant inżynierii lądowej, czyli libańsko-amerykańska spółka Dar. Jednocześnie hiszpański IDOM przygotowuje projekt integracji systemów lotniskowych.

Dodano też, że w ramach umowy ramowej na projektowanie tzw. infrastruktury wspierającej przygotowywana jest dokumentacja m.in. dla wieży kontroli ruchu lotniczego, którą opracowuje polska pracownia JSK Architekci. Jednocześnie trwają prace nad projektem budynków lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej. W tym przypadku wykonawcą jest polskie konsorcjum AKE Studio, APA i Tequm.

W październiku 2023 r. spółka wybrała francuską grupę Vinci Airports i australijski fundusz IFM Global Infrastructure Fund na inwestora strategicznego, który miałby objąć do 49 proc. udziałów w spółce do budowy i zarządzania lotniskiem. "Udział doświadczonych inwestorów branżowych i finansowych to potwierdzenie, że lotniskowy projekt ma dobrze przygotowany biznes plan, posiada potencjał komercyjny i gwarantuje atrakcyjną stopę zwrotu" - zapewniła CPK.

CPK podkreśliła, że według raportu EY nowa infrastruktura CPK "pozwoli czerpać miliardowe dochody" z obsługi lotniczego cargo. Oszacowano, że do 2060 r. tylko z ceł i VAT może to być dla budżetu Polski dodatkowych ok. 200 mld zł. Jak zaznaczono, z raportu firmy Kearney wynika, że inwestycje CPK będą impulsem dla gospodarki, pozwalając wygenerować do 2040 r. ok. 290 tys. nowych miejsc pracy.

CPK ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach projektu między Warszawą a Łodzią na obszarze około 3 tys. hektarów ma zostać wybudowany port lotniczy. W planach są także linie kolejowe na terenie całej Polski, które docelowo powinny umożliwić przejazd z największych miast do Warszawy w ciągu 2,5 godz.

