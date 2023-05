Przez Lex Tusk Polska straci miliony? Partnerzy gospodarczy obawiają się współpracy

Kontrowersyjna ustawa z podpisem prezydenta

"Zdecydowałem się na podpisanie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022" - poinformował prezydent Andrzej Duda. "Opinia publiczna powinna bezpośrednio przekonać się, w jaki sposób działali jej przedstawiciele pełniący ważne funkcje" - dodał. Andrzej Duda oświadczył w poniedziałek, że transparentność wyjaśniania ważnych kwestii publicznych i politycznych ma dla niego "czołowe znaczenie".

Ustawa "lex Tusk" pod okiem Brukseli

Podpisanie tej ustawy zaniepokoiło wielu czołowych przedstawicieli światowej polityki. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiedzieli, że będą przyglądać się sprawie. "Komisja Europejska odnotowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich i będzie ją analizować" - poinformowała w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Komisji Europejskiej Sonya Gospodinova.

Mark Brzeziński o "lex Tusk". "Jesteśmy doskonale świadomi tego, co niepokoi wiele osób"

Do kontrowersyjnej ustawy odniósł się również ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński podczas rozmowy w TVN24. "Jesteśmy doskonale świadomi tego, co niepokoi wiele osób odnośnie tej ustawy i w pełni doceniamy i rozumiemy, dlaczego prezydent Duda przekierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten ocenił, czy te obawy odzwierciedlają niekonstytucyjność tego prawa (...).Powiem tak: rząd Stanów Zjednoczonych podziela obawy związane z ustawami, które może się wydawać, że pozwalają na ograniczanie możliwości wyborców do głosowania na tych, na których chcą głosować, ustawami omijającymi jasno określony proces przed niezawisłymi sądami" - skomentował ambasador USA Mark Brzeziński w rozmowie z Michałem Sznajderem na antenie TVN 24.

Rzecznik Departamentu Stanu z wezwaniem do polskiego rządu

Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller wezwał polski rząd, by nie wykorzystywał nowego prawa do blokowania kandydatur polityków opozycji.

"Rząd USA jest zaniepokojony przyjęciem przez polski rząd nowej legislacji, która może zostać nadużyta do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce. Podzielamy obawy wyrażane przez wielu obserwatorów, że to prawo tworzące komisję badającą rosyjskie wpływy, może być wykorzystane do blokowania kandydatur polityków opozycji bez należytego procesu prawnego" - napisał w oświadczeniu rzecznik resortu dyplomacji.

Wezwał przy tym rząd w Warszawie, by zapewnić, że komisja nie będzie używana do ograniczania wyboru dla wyborców lub "nadużywana w sposób, który może wpłynąć na postrzeganą prawowitość wyborów".

