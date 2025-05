Szef MON: Polska powinna domagać się reparacji, nowy kanclerz Niemiec może to ułatwić

Ministerstwo Finansów przygotowuje grunt pod rewolucyjne zmiany w zasadach zawierania umów ubezpieczenia OC. Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o ewidencji ludności, który ujrzał światło dzienne w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, przewiduje, że firmy ubezpieczeniowe zyskają możliwość weryfikacji numeru PESEL klienta.

Zgodnie z założeniami projektu, ubezpieczyciele będą mogli sprawdzić, czy PESEL osoby chcącej wykupić polisę OC jest zastrzeżony. Co więcej, jeśli numer okaże się zastrzeżony, firma ubezpieczeniowa będzie miała prawo odmówić zawarcia umowy.

MF wyjaśnia, że zmiana ma chronić przed wykorzystanie kradzionych danych osobowych

Ministerstwo Finansów argumentuje tę zmianę następująco:

- Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenia obowiązkowe nie ma możliwości odmówienia zawarcia takiej umowy. W związku z tym, proponuje się modyfikację przepisu, w taki sposób, że w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL, zakład ubezpieczeń będzie mógł odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia - informuje resort.

Głównym celem proponowanych zmian jest ograniczenie przestępczości związanej z kradzieżą danych osobowych. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów:

- Celem projektowanych zmian jest ograniczenie sytuacji, w których dochodzi do zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, przy użyciu skradzionych danych osobowych. Wzrastająca liczba kradzieży numerów PESEL z różnych ewidencji sprawiła, że przestępcy zaczęli je wykorzystywać do zawierania obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, która to umowa jest zawierana na skradzione dane osobowe - podaje MF.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji ubezpieczeniowych i ochronę przed wykorzystaniem skradzionych danych. Dla uczciwych kierowców oznacza to dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalnymi oszustwami. Z drugiej strony, osoby, których PESEL został zastrzeżony, mogą napotkać trudności w zawarciu umowy OC, co jednak ma być sygnałem ostrzegawczym i okazją do wyjaśnienia sytuacji.

Planowany termin przyjęcia ustawy przez rząd to drugi kwartał bieżącego roku.

