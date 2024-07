Rząd Tuska chce nowych opłat na drogach ekspresowych. Kolejny cios dla kierowców

Będzie więcej płatnych dróg i autostrad

Ministerstwo Infrastruktury planuje poszerzenie siatki dróg płatnych dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Opłatami mają zostać objęte odcinki tras ekspresowych i autostrad, które zostały oddane do użytku po 2017 roku. Jak podaje money.pl - obecnie mamy ok. 3660 km dróg dla pojazdów powyżej 3,5 ton, a na koniec 2023 r. było już 5115 km dróg szybkiego ruchu, w tym ok. 3266 km ekspresowych i 1849 autostrad. Wynika więc, że planowana aktualizacja oznacza, że kilometrów w systemie e-TOLL będzie o blisko 40 proc. więcej. Projektowane rozporządzenie ma zostać przyjęte przez rząd w III kwartale 2024 roku.

Cios w branżę transportową

- Podwyżki, podwyżki i podwyżki. I dodatkowe koszty. Przepisy zmierzają tylko do podnoszenia kosztu przedsiębiorcom, którzy i tak walczą o przetrwanie - ocenia Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, cytowany przez money.pl

Branża transportowa jest w trudnej sytuacji już od pandemii COVID-19 . Trudności pogłębiają się przez wysokie ceny paliw, zamknięcie części granic ograniczenia w międzynarodowej wymianie handlowej oraz kryzys na Bliskim Wschodzie.Jak pokazują publikowane co miesiąc dane GUS, w branży transportowej ciągle przeważają nastroje negatywne. Świadczy o tym wskaźnik ogólny klimatu koniunktury dla sektora TSL ( Transport, Spedycja, Logistyka), który od grudnia 2021 r. stale ma wartość ujemną. Rozszerzenie płatnych dróg spowoduje upadek firm transportowych, a jest to bardzo wazy sektor polskiej gospodarki, odpowiadający za 7 proc. PKB i 6,5 proc. zatrudnienia.

Opłaty pójdą na transport kolejowy

Wprowadzenie opłat na nowych odcinkach dróg ekspresowych i autostrad, jak czytamy w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury, ma też na celu "doprowadzenie do równowagi międzygałęziowej pomiędzy transportem drogowym a transportem kolejowym". Resor podaje, że "zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego" jest jednym z założeń Krajowego Planu Odbudowy.

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że nowe wpływy z opłat zasilą Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego są finansowane inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli m.in. nowe trasy najwyższych klas A i S.