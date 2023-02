i Autor: AP Photo & Shutterstock Putin

Rezerwy złota

Putin trzyma złoto w Chinach. Kto kupuje złoto od zbrodniarza?

Interia cytuje niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ"), który informuje, że Rosja podobnie jak Turcja i Chiny przez lata powiększały rezerwy złota. W 2007 roku rosyjski bank centralny posiadał jeszcze tylko około 400 ton złota, ale do początku wojny ilość ta wzrosła do 2298,5 tony. Wartość kruszcu to według branżowej organizacji World Gold Council około 140 miliardów dolarów - informuje FAZ, cytowany przez portal Interia.