PZU: Nowa rada nadzorcza z byłym liderem SLD

Kto w nowych władzach PZU?

W trakcie NWZ wybrało nowych członków rady nadzorczej. W jej skład weszli: Wojciech Olejniczak, Michał Jonczynski, Adam Uszpolewicz, Anita Elżanowska, Michał Bernaczyk, Filip Gorczyca, Andrzej Kaleta, Małgorzata Kurzynoga oraz Anna Machnikowska.

Kto stracił stanowisko w radzie nadzorczej PZU?

Jednocześnie NWZ odwołało siedmioro dotychczasowych członków rady, czyli Roberta Jastrzębskiego, Agatę Górnicką, Radosława Sierpińskiego, Marcina Chludzińskiego, Macieja Zaborowskiego, Krzysztofa Opolskiego i Józefa Wierzbowskiego. Wcześniej w raporcie bieżącym informowano, że Minister Aktywów Państwowych odwołał ze składu rady PZU Pawła Góreckiego.

PZU to regionalny gigant finansowy

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Zmiany we władzach PZU to wstęp do dalszych zmian

Zgodnie ze statutem spółki rada powołuje i odwołuje zarząd, w tym prezesa.

Zgodnie z art. 368 Kodeksu spółek handlowych, członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

