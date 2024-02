Rządził SLD, teraz dostanie fotel prezesa PZU? Mocna kandydatura

AI napędza boom na półprzewodniki. To już szczyt czy początek nowego wzrostu?

Zmiany w PZU

W spółce PZU szykują się zmiany. W środę 14 lutego po południu PZU poinformowało o kandydatach do rady nadzorczej spółki, którzy mają szansę wejść do nadzoru polskiego ubezpieczyciela podczas walnego zgromadzenia spółki, które to zaplanowano na czwartek 15 lutego. Jednym z kandydatów jest były szef SLD Wojciech Olejniczak.

Dziś Wojciech Michał Olejniczak ma 49 lat. Z wykształcenia jest ekonomistą z tytułem doktora nauk ekonomicznych. Był posłem na Sejm IV, V i VI kadencji, wicemarszałkiem Sejmu V kadencji, w latach 2003–2005 ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Wojciech Olejniczak w latach 2005–2008 stał na czele Sojuszu Lewicy Demokratycznej i został posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Oprócz Olejniczaka na liście kandydatów znaleźli się: Michał Jonczynski, Adam Uszpolewicz, Anita Elżanowska, Michał Bernaczyk, Filip Gorczyca, Andrzej Kaleta, Małgorzata Kurzynoga, Anna Machnikowska.

Jednocześnie Skarb Państwa poinformował o odwołaniu z rady nadzorczej PZU swojego przedstawiciela, którym był Paweł Górecki.

