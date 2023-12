QUIZ PRL. Kultowe logotypy. Znaki i symbole, które znają tylko urodzeni za komuny

Czterodniowy tydzień pracy. Czy pracodawca może go wprowadzić?

Niektóre spośród wybitnych znaków graficznych z czasów PRL, a tak jest np. ze znakiem Pewexu, powstały jako chałtura, przyjęta z wdzięcznością i wykonana bez entuzjazmu. Chałtura, a więc coś, co dla artysty nie jest powodm do dumy...

Entuzjazm u designerów i grafików, projektantów logotypów firm i produktów jak papierosy, mydła, proszki itp, trudno było wykrzesać. Twórca z projektem pod pachą zderzał się z oseskami estetyki, dyletantami przez duże D – prezesami, dyrektorami, członkami komisji oraz zwyczajnymi członkami, których w PRL było wielu. Ci panowie, znudzeni brakiem pracy w pracy, czerpali satysfakcję z doprowadzania artystów do stanu, w jakim Podkowiński pociął swój "Szał". Wybrzydzali, kręcili nosami, powtarzali "no nie wiem", no bo nie wiedzieli.

Te nazwiska większości Polaków nic nie mówią. Za to przemawiają logotypy. Karol Śliwka jest autorem logo PKO oraz Wydawnictw Naukowo-Technicznych. Roman Duszek wymyślił logo hotelu Victoria, Telewizji Polskiej i Dziennika Telewizyjnego, rowerów Romet, LOT-u (z Andrzejem Zbrożkiem) i Polskiego Fiata. Jerzy Treutler to twórca słynnej ''Jaskółki'' Mody Polskiej. Elżbieta Magner zrobiła znak graficzny Pewexu.

Autor "Znaku jakości" to Jerzy Cherka. Logo marki CPN zostało zaprojektowane przez Ryszarda Bojara, Jerzego Słowinkowskiego i Stefana Solika. Ryszard Bojar to także autor logów FSM i Predom.

Logotyp Cepelii zaprojektował Jan Młodożeniec, autorzy znaku UNITRA to Janusz Ferenc i Wiesław Wencel.

Jesteście gotowi na kilka chwil zabawy z przeszłością? Oto QUIZ PRL. Kultowe logotypy PRL. Znaki i symbole, które znają tylko urodzeni przez 1989

QUIZ PRL. Kultowe logotypy z PRL. Pytanie 1 z 9 Logo PZPR wpisane jest w obrys: planu Warszawy San Escobaru Polski Dalej

