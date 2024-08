QUIZ PRL. Kultowe potrawy z PRL-u. Czy pamiętasz smaki tamtych czasów?

Polska kuchnia słynie z bogatych tradycji i różnorodności smaków. Jednakże, dla wielu Polaków, pewne potrawy nierozerwalnie wiążą się z czasami PRL-u. Te proste, często tanie i wydajne dania, choć nie zawsze wykwintne, zyskały miano kultowych potraw i do dziś chętnie są przygotowywane w polskich domach.

Meduza i lorneta, czyli gastronomia PRL

Galaretka z nóżek wieprzowych to prawdziwa ikona polskiego stołu w okresie PRL-u. To danie, znane również jako "zimne nóżki" lub w żargonie barowym "meduza", serwowano na zimno, często z dodatkiem octu lub chrzanu, a do niego obowiązkowo dwie wódki, stąd nazwa "lorneta".

Tatar - danie bankietowe w PRL-u

Tatar wołowy, znany także jako befsztyk tatarski, to surowe mięso wołowe, drobno posiekane lub zmielone, podawane z dodatkami takimi jak cebula, kiszone ogórki, kapary oraz surowe żółtko. W PRL-u tatar był daniem luksusowym, zarezerwowanym na specjalne okazje. Serwowano go głównie w restauracjach i na bankietach, a jego przygotowanie wymagało dostępu do wysokiej jakości mięsa, co w tamtych czasach nie było łatwe.

Jajka w majonezie... Kieleckim lub Winiary

Prostota i smak – te dwa słowa najlepiej opisują jajka w majonezie. Jajka na twardo krojone były na połówki i obficie polewane majonezem. Potrawa upowszechniła się wraz z rozwojem produkcji majonezu. W 1957 swoją premierę miał Majonez Kielecki zyskując status przeboju kulinarnego, a po nim inne spółdzielnie Społem rozpoczęły produkcję tego przysmaku. Jednak prawdziwy bum na jajka w majonezie zaczął się w epoce gierkowskiej, gdy w 1974 zadebiutował Majonez Dekoracyjny Winiary.

Fasolka po bretońsku w każdym barze PRL-u!

Fasolka po bretońsku to gulasz z białej fasoli, gotowanej z kawałkami kiełbasy i boczku, w gęstym, pomidorowym sosie. Fasolka była serwowana na gorąco, często z dodatkiem chleba. Była to potrawa tania, sycąca i stosunkowo łatwa do przygotowania, co sprawiało, że często pojawiała się nie tylko na stołach polskich rodzin, ale na stałe zagościła w jadłospisie każdego baru, jadłodajni i restauracji.

Panierowana i smażona mortadela - kulinarny ratunek PRL-u

W PRL-u mortadela to jeden z nielicznych łatwo dostępnych produktów mięsnych, zyskała nowe życie dzięki panierowaniu i smażeniu. Plastry mortadeli obtaczane były w mące, jajku i bułce tartej, a następnie smażone na złoty kolor. Podawane były jako zamiennik kotletów do obiadu, często z dodatkiem musztardy lub ketchupu.

Kultowe potrawy PRL-u mimo upływu lat wciąż cieszą się sentymentem i bywają przygotowywane we współczesnych polskich domach. Są one symbolem tamtych czasów i przypominają o kulinarnym dziedzictwie PRL-u.

