QUIZ PRL: Podróż w czasie do krainy bajek, książek i wierszy z Twojego dzieciństwa! Wyzwanie dla każdego, kto dorastał w PRL-u!

Zabierzemy Cię w nostalgiczną podróż do krainy dzieciństwa w PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz te kultowe utwory, bohaterów i powiedzonka.

Książki z PRL-u to nie tylko "Koziołek Matołek" Kornela Makuszyńskiego czy "Przygody Tomka Sawyera" Marka Twaina. To bogaty świat baśni, opowieści o przygodach, przyjaźni i wartościach, które kształtowały wyobraźnię i umysły dzieci dorastających w tamtych czasach.

Baśnie Braci Grimm i Jana Christiana Andersena przenosiły czytelników do magicznych krain, gdzie królewny zakochują się w żabach, a krasnoludki wydobywają skarby z głębi ziemi. Te ponadczasowe historie uczyły dobra, sprawiedliwości i pokory, a jednocześnie rozbudzały wyobraźnię i pozwalały zanurzyć się w świecie fantazji.

Polscy autorzy jak Ludwik Jerzy Kern, Wanda Chotomska, Hanna Ożogowska, czy Adam Bahdaj w swoich powieściach rozbudzali w dzieciach ciekawość świata, umiejętność logicznego myślenia i spostrzegawczość.

Książki z PRL-u to skarbnica wartościowych treści, które wciąż zachwycają i bawią kolejne pokolenia czytelników. To nie tylko historie, które przenoszą do innych światów, ale też lekcje życia, które uczą dobra, sprawiedliwości i empatii. Warto sięgać po te książki, by odkryć magię tamtych czasów i zaszczepić w dzieciach wartości, które są ważne w każdym wieku.

Przygotuj się na wyzwanie! Pytania mogą być podchwytliwe, a niektóre odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć. Ale nie martw się, nawet najwięksi znawcy literatury dziecięcej z PRL-u mogą mieć problemy z niektórymi z nich.

Gotowy? No to ruszamy! Odpowiedz na pytania i sprawdź, ile punktów zdobędziesz. Czy jesteś prawdziwym dzieckiem PRL-u, które z sentymentem wspomina tamte czasy? A może chcesz poznać literaturę dziecięcą z tamtych czasów i sprawdzić, czy znasz się na niej? Bez względu na to, kim jesteś, ten quiz z pewnością dostarczy Ci rozrywki i pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę.

QUIZ PRL. Bajki, książki i wiersze z dzieciństwa Pytanie 1 z 15 Która z bajkowych postaci w drodze do babci została połknięta przez wilka? Czerwony Kapturek Królewna Śnieżka Calineczka Dalej