QUIZ PRL. Rymowanki i wyliczanki Polski Ludowej, czyli wspomnienia z dzieciństwa w PRL-u

Dziś, gdy otaczają nas smartfony, tablety i inne gadżety, rymowanki i wyliczanki PRL-u mogą wydawać się reliktem przeszłości. Ale warto o nich pamiętać, bo to one tworzyły niepowtarzalny klimat tamtych czasów i uczyły nas współpracy, cierpliwości i zdrowej rywalizacji.

Kto z nas nie zna "Beksa-Lali", która "płakała, bo lalki nie miała"? Albo "Wpadła bomba do piwnicy", która siała grozę i dreszczyk emocji? Pamiętacie "Ślimaka, ślimaka", który miał pokazać rogi, a my z utęsknieniem wyczekiwaliśmy, kiedy wreszcie je ujrzymy? A co z "Ene, due, rabie", która niczym magiczna formuła decydowała o naszym losie?

Te proste, często absurdalne z dzisiejszej perspektywy rymowanki, miały w sobie coś magicznego. Potrafiły zgromadzić gromadkę dzieci, rozstrzygać spory i umilać czas zabaw. Były niczym zaklęcia, które otwierały drzwi do wyobraźni i przenosiły nas do świata fantazji.

Nie sposób nie wspomnieć o "Pałce, zapałce, dwóch kijach", która rozstrzygała, kto będzie goniącym, a kto chowającym się w grze w berka. Albo o "Czarnej Maryni", która straszyła dzieci i budziła dreszczyk emocji.

Rymowanki i wyliczanki PRL-u to nie tylko sposób na rozstrzyganie sporów i umilanie czasu zabaw. To także świadectwo tamtych czasów, odbicie ówczesnej rzeczywistości i mentalności. Wiele z nich zawierało ukryte znaczenia, odniesienia do codziennego życia czy nawet polityki.

Rymowanki i wyliczanki odgrywały i odgrywają ważną rolę w rozwoju dziecka, ponieważ kształtują język i mowę oraz rozwijają pamięć i koncentrację. Powtarzanie rymowanek i wyliczanek pomaga dzieciom w nauce nowych słów, zwrotów i rytmu języka. Zapamiętywanie rymowanek i wyliczanek wymaga od dzieci skupienia i ćwiczy ich pamięć.

Sięgnijmy więc pamięcią do czasów dzieciństwa i spróbujmy odśpiewać te stare, dobre rymowanki. Może uda nam się na chwilę przenieść w czasy beztroski, gdzie liczyły się tylko zabawa i przyjaźń.

Pamiętajmy, że te proste rymowanki i wyliczanki to nie tylko słowa. To zaklęcia, które otwierają drzwi do przeszłości i przywołują najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa.

