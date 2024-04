QUIZ PRL. Superbohaterowie PRL-u bez tajemnic: Kloss, Cywil, Maj, Borewicz, Żbik, a może Brunner

Superbohaterowie popkultury PRL-u: Hans Kloss, czterej pancerni i pies, Cywil i sierżant Walczak, porucznik Borewicz, redaktor Maj, kapitan Żbik to postacie idealne, pozbawione wad i słabości. Większość bohaterów PRL-u kocha, a miłość ta jest jak najbardziej przyziemna. Jednak w filmowej rzeczywistości mają swoje problemy i wyzwania. To właśnie te cechy sprawiają, że są tak interesujący i inspirujący.

Kapitan Hans Kloss z serialu "Stawka większa niż życie", nawet w niemieckim mundurze był, z czego zdawała sobie sprawę większość Polek, nadobny. „Ale piękny! No czy nie jest on piękny? Nadobny... Nadobny jest” – to słowa na widok Stanisława Mikulskiego, które padły w filmie „Dziewczyny do wzięcia” Janusza Kondratiuka.

Innym popkulturowym bohaterem filmowym Peerelu był szeregowy milicjant, który w serialu dla młodzieży pt. „Przygody psa Cywila” uratował dla służby w MO szczeniaka, który miał zostać uśpiony, a został milicyjnym psem Cywilem i bohaterem. Wybitna kreacja Krzysztofa Litwina w roli sierżanta Walczaka przeszła do historii polskiego serialu telewizyjnego.

Porucznik Borewicz z serialu „07 zgłoś się” wiadomo chwytał zbrodniarzy i łamał serca pań.

„Czterej pancerni i pies” to serial, który bohaterów dostarczył polskiemu społeczeństwu hurtowo. I nie było ich tylko czterech. Z Olgierdem pięciu, z Marusią sześcioro, a przecież byli jeszcze Tomuś Czereśniak, Wichura i inni pełnokrwiści. Chłopcy chcieli być np. Gustlikiem, który wyciągał gwoździe „za pomocą rąk” – jak śpiewał Kryzys. Albo Grigorijem. Ale przede wszystkim chciały być „Jankiem Pancernym”. Marusia? „Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał”...

Był jeszcze ubrany na biało redaktor Maj, bohater „Życia na gorąco”. Jako redaktor na tropie, a może współpracownik służb specjalnych, ratował nie tylko Polskę, ale cały świat przed złoczyńcami na wielką skalę.

Kultowym bohaterem komiksowym był niezapomniany Kapitan Żbik. Oficer Milicji Obywatelskiej walczył ze złem, miał włosy w kolorze atramentu i śnieżnobiałe zęby. Do tego w serii „Porwanie” pokazał, że potrafi szybko poruszać się nie dotykając ziemi. Superman niech się schowa.

Pamiętacie bohaterów tych seriali? Spróbujcie sił w arcytrudnym wyzwaniu QUIZ PRL. Superbohaterowie PRL-u bez tajemnic: Kloss, Cywil, Maj, Borewicz, Żbik, a może Brunner?

QUIZ PRL. Superbohaterowie popkultury PRLu Pytanie 1 z 10 Rockowy zespół Kryzys w utworze "Telewizja" porównał kapitana Klossa do: Supermena Kmicica Wallenroda Dalej