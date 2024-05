Węgla nie będzie na zimę? Mamy zapasy, ale nie nadaje się do ogrzewania domów

Najwyższa i najniższa emerytura z ZUS w Polsce

Najwyższe świadczenie z ZUS otrzymuje co miesiąc mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 78 lat, a aktualnie ma 82 lata. Jego okresy składkowe w ZUS to 55 lat. Natomiast najniższą emeryturę, w wysokości 11 groszy, otrzymuje 64-letnia kobieta, która odprowadziła składki za zaledwie 1 miesiąc pracy. Warto podkreślić, że na Podkarpaciu emeryturę z ZUS otrzymuje ponad 320 tys. osób – jak zaznaczył Dyląg. Rzecznik przypomniał, że w Polsce przy obliczaniu emerytury obowiązuje zasada zdefiniowanej składki. Oznacza to, że wysokość emerytury zależy od kwoty składek opłaconych w czasie aktywności zawodowej.

Komu przysługuje prawo do emerytury?

Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto osiągnął powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne przynajmniej za 1 dzień. Staż pracy ma istotny wpływ na wysokość emerytury. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi jej wartość.

Jak wygląda procedura wyliczania emerytur?

Jak zaznaczył Dyląg, wyliczenie emerytury sprowadza się do prostego dzielenia. W liczniku jest kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego i subkoncie oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, czyli odtworzonej historii emerytalnej tych, którzy pracowali przed 1999 r. W mianowniku natomiast – średnie dalsze trwanie życia w momencie przejścia na emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet i wyraża w miesiącach.

Co wypływa na wysokość emerytury?

Dyląg również podkreślił, że na wysokość emerytury wpływa waloryzacja składek i kapitału początkowego. Przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. Osoby, które planują przejście na emeryturę, mogą skorzystać z porad doradców emerytalnych w placówkach ZUS, którzy udzielą szczegółowych informacji i rozwieją ewentualne wątpliwości. Rzecznik zachęca do korzystania z tych usług. Ważne jest, aby w odpowiednim czasie podjąć decyzję o emeryturze, mając świadomość możliwych opcji i konsekwencji.

