Nagły wzrost oszczędności Polaków. Jak wypłacić pieniądze z OFE przed emeryturą?

Oszczędności Polaków na OFE rosną w ogromnym tempie!

Otwarte Fundusze Emerytalne zostały wprowadzone w Polsce w ramach formy systemu emerytalnego w 1999 roku i pozwalają na dodatkowe gromadzenie środków pieniężnych na emeryturę. Po tym jak w 2014 roku ponad połowa kapitału zgromadzonego w OFE trafiła do ZUS, w powszechnej świadomości system zniknął. Tak jednak się nie stało i choć rząd PiS zapowiadał likwidację OFE, ostatecznie do niej nie doszło.

To oznacza, że na OFE wciąż znajdują się oszczędności 14 mln 474 tys. 126 osób (stan na koniec marca 2024 roku), a na ich kontach znajduje się łącznie 222 mld zł. Business Insider wskazuje, że to kwota 15-krotnie wyższa niż PPK.

Jak portal wskazuje w porównaniu z kwotami, które znajdowały się na kontach OFE w marcu 2023 roku, doszło do gigantycznego wzrostu oszczędności Polaków, łącznie o ponad 61 mld zł (wzrost o 38 proc.). Wysokość stopy zwrotu w poszczególnych instytucjach finansowych waha się od niecałych 38 proc., do niemal 45 proc. Przykładowo oszczędności osób mających OFE w Allianz wzrosły o 41,497 proc., a w PKO BP o 44,972 proc.

Wysokie wzrosty wynikają z hossy na warszawskiej giełdzie zaliczającej historyczne szczyty. Aż 82 proc. pieniędzy w OFE jest ulokowanych na akcjach GPW, a 10 proc. na akcje zagranicznych spółek, które też ostatnio zyskują. W efekcie rosną i oszczędności na kontach emerytalnych.

Jak wypłacić pieniądze z OFE?

Czy można więc wypłacić pieniądze z OFE, tak jak z PPK? To pytanie zdaje sobie wielu Polaków będących uczestnikami Otwartych Funduszy Emerytalnych. Niestety, w tym wypadku pozostaje nam czekać do emerytury. Pieniądze z OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą transferowane do naszego subkonta w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym po przejściu na emeryturę, nasze środki z OFE będą wypłacane przez ZUS, po prostu wpłyną na to, jaką emeryturę dostajemy. Jedynie w wypadku śmierci osoby oszczędzającej w OFE, środki zgromadzone w Funduszach mogą zostać wypłacone do małżonka oraz osób wskazanych przez członka OFE.

EKG 2024 Jacek Bartmiński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.