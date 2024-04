ZUS utrudnia przejścia do OFE? Urzędniczka wypaliła z takim komentarzem

Niedoinformowani pracownicy ZUS. Brak odpowiednich przepisów?

Jak opisuje portal perypetie z urzędnikami ZUS, kiedy wyjawiłam urzędniczce cel swojej wizyty, ta zrobiła wielkie oczy i stwierdziła, że o żadnym "okienku" nie słyszała i że z OFE wypisać się nie można"

Kiedy petentka upierała się i poprosiła o rozmowę z kierowniczką, ta stwierdziła, że klientka trafiła do złego działu i przekierowała ją do "obsługi działalności gospodarczej". Tam pracownik ZUS nie miał odpowiedniego formularza do wypełnienia, który musiał pożyczyć z działu obsługującego "składki na ubezpieczenia społeczne". Money.pl próbował dowiedzieć się skąd te problemy i czy to jednostkowy przypadek. Portal otrzymał odpowiedź, że "urząd nie ma w swoich kompetencjach świadczenia usług informacyjnych na temat OFE.Nie zapisano takiego obowiązku w żadnej ustawie, stąd też urzędnicy ZUS nie mają obowiązku pomagać ubezpieczonym".

Jak cytuje portal, "sprawa członkostwa w OFE leży poza uprawnieniami urzędu".

Jak wypisać się z OFE?

Zgodnie z przepisami (od 2016 r.) co cztery lata mamy możliwość wyboru, gdzie ma trafiać twoja składka emerytalna: czy tylko do ZUS (na konto i subkonto), czy również do OFE. Ostatnie okienko transferowe było osiem lat temu. W 2020 r. z powodu pandemii nie było otwarte. Wypełniasz druczek ZUS-US-OFE-03 na stronie ZUS?. Jeśli rezygnujesz z dalszego udziału w OFE, na drugiej stronie oświadczenia w pkt. IV składasz swój podpis, nie zaznaczasz natomiast żadnego OFE z pkt. III i nie podpisujesz się w tej rubryce.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wojewódka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.