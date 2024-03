QUIZ PRL. Syrena 105 – kultowe auto PRL. Tego o Syrence na pewno nie wiesz!

Tysiąc zł dodatku do pensji dla kolejnej grupy zawodowej. Tusk podjął decyzję

Syrena 105, produkowana w PRL-u, stała się ikoną polskiej motoryzacji. Choć znana była z licznych wad, zyskała ogromną popularność i serca wielu kierowców.

Decyzję o rozpoczęciu produkcji samochodu dla mas podjął Komitet Centralny PZPR w maju 1953 roku. Grupa inżynierów pod przewodnictwem Karola Pionniera, postanowiła przełamać monopol licencyjnej produkcji radzieckiego samochodu marki Warszawa, proponując stworzenie polskiego prototypu.

Na efekty prac nie trzeba było długo czekać. W Sylwestra 1953 roku zaprezentowano pierwszy prototypowy egzemplarz Syreny, której maksymalna prędkość wynosiła 100 km/h. Zużycie paliwa w tych modelach było bardzo wysokie, przekraczając 8 litrów na 100 km. Jeden z tych prototypów zachował się w zbiorach Muzeum Techniki. Pierwsze Syrenki zjechały z taśmy produkcyjnej w 1957 roku. Wówczas wyprodukowano ich 200 sztuk. Syrena była najpopularniejszym samochodem w Polsce, aż do debiutu Fiata 125p dziesięć lat później. Przez lata modernizowano i produkowano kolejne modele, w tym pick-upy i minivany. Nawet w 1975 roku pojawiła się luksusowa wersja Syreny. Choć samochód wziął udział w rajdzie Monte Carlo, nie odniósł tam sukcesu.

Inżynierowie Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu pracowali nad bardziej nowoczesnymi wersjami Syreny, lecz z powodu decyzji politycznych i ograniczeń gospodarki centralnie planowanej, projekty te nie wyszły poza fazę koncepcji. Pomimo licznych wad, biorąc pod uwagę, że już w momencie produkcji konstrukcja z dwutaktowym silnikiem była przestarzała, należy docenić polskich inżynierów za stworzenie auta, które przetrwało na polskich drogach ponad 30 lat, stając się symbolem rodzimej motoryzacji.

30 czerwca 1983 roku z bielskiej Fabryki Samochodów Osobowych wyjechała ostatnia Syrena 105. Od 1957 roku wyprodukowano 521 311 sztuk tego pojazdu.

Dlaczego kierowcy pokochali Syrenkę? O tym poniżej

Syrena 105, zwana "królową polskich szos" lub kultową "skarpetą", była jednym z najbardziej ikonicznych samochodów w historii polskiej motoryzacji. Pomimo że miała swoje wady techniczne i często ulegała awariom, kierowcy pokochali ten pojazd z kilku powodów.

Silnik Syreny był podatny na awarie, a układ hamulcowy często zawodził. Rdza również stanowiła poważny problem. Silnik o mocy 40 KM nie zapewniał imponujących osiągów. Jazda Syreną 105 była dość głośnym doświadczeniem. Wnętrze Syreny było wykonane z tanich materiałów i nie grzeszyło komfortem.

Jednak Syrena 105 miała niezwykle charakterystyczny wygląd, który wyróżniał ją na drodze. Jej sylwetka i stylistyka były unikalne i łatwe do rozpoznania, co nadawało jej pewnego rodzaju charyzmy i osobowości.

Była łatwa w naprawie, co w czasach PRL-u było niezwykle ważne. Do naprawy często wystarczały podstawowe narzędzia i umiejętności.

W porównaniu do innych aut dostępnych na polskim rynku, Syrena była stosunkowo tania. Był to samochód "dla każdego", co w tamtych czasach było rzadkością.

Syrena 105 sprawdzała się zarówno w codziennej jeździe, jak i w bardziej wymagających warunkach. Duży bagażnik i składane siedzenia czyniły ją praktycznym autem dla rodziny.

Syrena 105 była produkowana w Polsce, co dla wielu kierowców było powodem do dumy. Był to symbol rodzimej motoryzacji i niezależności.

Do dziś Syreny budzą sentyment i wspomnienia wśród miłośników motoryzacji. Syrena 105 na zawsze pozostanie w pamięci Polaków jako symbol motoryzacji PRL-u.

