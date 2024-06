QUIZ PRL. Weselne hity PRL-u. Do tego tańczono w Polsce Ludowej

Wesela w PRL-u to były niezapomniane imprezy, a muzyka odgrywała w nich ogromną rolę. Te hity do dziś potrafią porwać do tańca i przywołać miłe wspomnienia. Czy pamiętacie czasy PRL-u, kiedy wesela trwały do białego rana, a parkiet pękał w szwach od tańczących par? Wesela najczęściej odbywały się w domach weselnych, restauracjach, a nawet remizach strażackich. W mniejszych miejscowościach uroczystość hucznie świętowano w domach rodzinnych państwa młodych, gdzie stoły uginały się od jedzenia, a parkiet zapełniał się tańczącymi gośćmi.

Niezależnie od tego, czy to było huczne przyjęcie na wsi z setkami gości, eleganckie wesele w restauracji, czy skromna uroczystość w domu, muzyka zawsze grała pierwsze skrzypce. To ona nadawała rytm zabawie i jednoczyła wszystkich bez wyjątku.

Królowa polskiej sceny muzycznej, Maryla Rodowicz, na zawsze zapisała się w historii polskiej muzyki weselnej. Jej pełne energii i chwytliwe piosenki, takie jak "Małgośka" czy "Jadą wozy kolorowe", gwarantowały udane wesele. Na parkiecie tańczono do przebojów Budki Suflera, Dwa plus Jeden, Czerwonych Gitar i grupy VOX. Nie brakowało też lokalnych kapel grających znane wszystkim przeboje.

Jakie inne hity rozgrzewały parkiety do czerwoności w czasach PRL-u? Nie sposób wyobrazić sobie tamtych imprez bez takich przebojów jak "Biały miś", "Hej, sokoły", "Góralu, czy ci nie żal?", "Gdybym miał gitarę", "My Cyganie", "Jeszcze po kropelce" czy "Za górami, za lasami". Te utwory to już klasyka gatunku!

Weselne piosenki to nie tylko melodie i słowa, to cała masa wspomnień i emocji. To one przenoszą nas w czasy młodości, przypominają o beztroskich zabawach i niezapomnianych weselnych przygodach.

Nasz QUIZ PRL pokaże, jak dobrze znasz stare weselne przeboje:

13/15 punktów: Mistrz parkietu! Znasz te hity jak własną kieszeń!

10/15: Granica przyzwoitości, gratulujemy!

8/15: Dobrze się bawisz na weselach, ale możesz jeszcze poćwiczyć.

5/15: Czas nadrobić zaległości! Posłuchaj starych hitów i ruszaj na parkiet!

QUIZ PRL. Weselne hity. Do tego tańczono w PRL-u Pytanie 1 z 15 W weselnym hicie 2 plus 1 „Windą do nieba” Pannie Młodej niosą suknie z welonem, a kto na nią czeka? Cyganie czekają z muzyką Rzymianie czekają z lektyką Teściowie czekają z krytyką Dalej