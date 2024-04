QUIZ PRL. Kultowe marki PRL-u. Szpan rodem z Polski Ludowej

Przemysł w czasach PRL-u był ściśle centralnie planowany. Produkcja była przyporządkowana poszczególnym zakładom, które wchodziły w skład większych przedsiębiorstw państwowych, zwanych zjednoczeniami. Zjednoczenia te obejmowały produkcję w danej branży.

Pojęcie marki w czasach PRL-u było inne niż dzisiaj. Marki nie były tak wyraźnie wyodrębnione i promowane jak obecnie. Sprzęt, który powszechnie nazywano Diora, Kasprzak czy Radmor, formalnie należał do Unitry. Podobnie było ze sprzętem AGD.

Należy zwrócić uwagę na wysoką jakość wielu produktów PRL-u, często przewyższającą współczesne odpowiedniki. Warto dodać, że wiele marek PRL-u przetrwało do dzisiaj, choć niektóre z nich zmieniły nazwy lub zostały przejęte przez zagraniczne koncerny. Winiary kojarzą się do dziś z kultowymi przyprawa mi i mieszankami do zup, znanych z charakterystycznych żółtych opakowań. Wyróżniały się intensywnym smakiem i aromatem, ułatwiając gotowanie w czasach ograniczonych dostępności. Wspomnieć wypada również o waflach Goplana, słodkie wafelki z kremem, dostępne były w różnych wariantach smakowych. Stanowiły popularny przysmak i deser, chętnie spożywany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. No i nasza duma eksportowa wafle Prince Polo produkowane przez cieszyńską Olzę. Piwo Żywiec - jedno z najpopularniejszych polskich piw, symbolizowało tradycję i wysoką jakość polskiego browarnictwa. Polmos, państwowy monopol na produkcję alkoholi, oferował szeroką gamę wódek, likierów i win. Wiele popularnych w PRL-u marek mocnych alkoholi przetrwało do dziś.

Przypomnijmy jeszcze kilka marek rodem z PRL-u:

Zelmer - odkurzacze, miksery

Delecta - konserwy, kawa zbożowa, przyprawy i koncentraty

E.Wedel - wyroby czekoladowe

Lajkonik - wyroby cukiernicze: krakersy, herbatniki i paluszki z solą

Herbapol - herbaty i napoje ziołowe

Łucznik - maszyny do szycia

Przemysł w czasach PRL-u był zorganizowany zupełnie inaczej niż dzisiaj. Marki nie były tak wyraźnie wyodrębnione, a marketing miał zupełnie inny charakter. Mimo to, wiele marek PRL-u do dzisiaj jest rozpoznawalnych i kojarzy się z okresem tamtych czasów. Czy Ty też je pamiętasz? Sprawdź się w naszej zabawie QUIZ PRL. Znane marki Polski ludowej. Szpan rodem z PRL-u