Radary i blokady dróg to nie wszystko. Policja zapowiada intensywne działania podczas Bożego Ciała

Wzmożone kontrole na drogach. Rusza akcja "Bezpieczny weekend – Boże Ciało"

Długi weekend czerwcowy to dla wielu osób czas wypoczynku, ale dla funkcjonariuszy policji oznacza okres najbardziej intensywnej pracy. W 2026 roku uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek 4 czerwca, co sprawia, że na drogach w całym kraju spodziewany jest ogromny ruch. Aby zapewnić bezpieczeństwo podróżnym, mundurowi tradycyjnie już ruszają z ogólnopolską akcją „Bezpieczny weekend – Boże Ciało”, która obejmie nie tylko główne trasy wylotowe, ale również mniejsze miejscowości.

Akcja zazwyczaj rozpoczyna się już w środowe popołudnie, kiedy większość kierowców rusza w drogę, i trwa nieprzerwanie aż do niedzielnego wieczora. Priorytetem policji w tym czasie jest eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców oraz tych, którzy rażąco łamią ograniczenia prędkości. Na drogach zobaczysz nie tylko oznakowane radiowozy, ale także nieoznakowane auta z wideorejestratorami, należące do wyspecjalizowanej grupy SPEED. Funkcjonariusze będą korzystać z nowoczesnych laserowych mierników prędkości, aby wyłapywać najbardziej niebezpieczne zachowania.

Oprócz prędkości, mundurowi zwrócą szczególną uwagę na sposób przewożenia pasażerów. Możesz spodziewać się kontroli dotyczących zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących oraz prawidłowego montażu fotelików dla dzieci. Stan techniczny pojazdów również znajdzie się pod lupą – policjanci będą sprawdzać oświetlenie, stan opon oraz układu hamulcowego. Pamiętaj, że w czasie takich akcji nie ma taryfy ulgowej dla osób, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych.

Utrudnienia w ruchu drogowym w Boże Ciało (4 czerwca 2026 r.)

Czwartek, czyli samo Boże Ciało, przyniesie specyficzne wyzwania dla kierowców przebywających w miastach i mniejszych miejscowościach. To właśnie 4 czerwca 2026 roku ulicami przejdą liczne procesje religijne, co wiąże się z nagłymi zmianami w organizacji ruchu. Służby takie jak policja, straż miejska oraz ochotnicza straż pożarna będą aktywnie zabezpieczać trasy przemarszów, co często oznacza czasowe wyłączanie poszczególnych ulic z użytku.

Kierowcy muszą przygotować się na konieczność korzystania z objazdów i dłuższego oczekiwania na przejazd w newralgicznych punktach. Bardzo ważne jest, abyś bezwzględnie stosował się do poleceń osób kierujących ruchem. Pamiętaj, że sygnały dawane przez policjanta mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi. Procesje na drogach publicznych wymagają wcześniejszych uzgodnień z zarządcami dróg i urzędami, co pozwala służbom przygotować się na utrzymanie płynności ruchu tam, gdzie to tylko możliwe.

Zakaz ruchu dla ciężarówek w okresie świątecznym

Dobrą wiadomością dla kierowców samochodów osobowych są ustawowe ograniczenia dla pojazdów o masie powyżej 12 ton. Zakaz poruszania się ciężarówek ma na celu rozładowanie tłoku na trasach wylotowych i ułatwienie podróży rodzinom. Ograniczenia te zaczynają się zazwyczaj już w środę wieczorem przed świętem, w godzinach od 18:00 do 22:00. W samo Boże Ciało zakaz obowiązuje przez większość dnia, najczęściej od 8:00 rano do godziny 22:00.

Istnieją oczywiście pewne wyjątki od tych zasad, które dotyczą między innymi autobusów oraz transportu towarów szybko psujących się czy lekarstw. Mimo to, brak większości zestawów ciężarowych na drogach znacząco poprawia komfort i bezpieczeństwo jazdy autami osobowymi. Jeśli planujesz trasę, warto uwzględnić te godziny, ponieważ wieczorny powrót ciężarówek na drogi w czwartek może wiązać się z ponownym zagęszczeniem ruchu.

Poradnik podróżnika na długi weekend czerwcowy

Planując powrót w niedzielę, weź pod uwagę, że popołudniowe godziny będą najbardziej krytyczne pod względem korków na drogach ekspresowych i autostradach. Dynamiczne warunki pogodowe, takie jak burze czy ulewne deszcze, mogą dodatkowo pogorszyć sytuację i wpłynąć na czas przejazdu. Zawsze zachowuj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i zdejmij nogę z gazu, zwłaszcza gdy nawierzchnia stanie się śliska.

Twój spokój i koncentracja są kluczowe, szczególnie na popularnych trasach prowadzących nad morze, w góry czy na Mazury. Długi weekend to czas, kiedy na drogach pojawia się wielu mniej doświadczonych kierowców, dlatego warto wykazać się wyrozumiałością i zasadą ograniczonego zaufania. Regularne przerwy w jeździe pomogą ci utrzymać czujność i bezpiecznie dowieźć bliskich do celu, bez zbędnego pośpiechu i stresu.