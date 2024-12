Radykalna obniżka 13. i 14. emerytury! Szokujące dane ministerstwa

Tyle musi pracować Polak, by zarobić na święta. Przedświąteczne tyranie

W połowie października 2024 roku miała odbyć się dyskusja w rządzie na temat zmiany zasad waloryzacji emerytury i rent. Jak pisze "Fakt" szefowa ministerstwa rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk miała w korespondencji ostrzec rząd przed groszowymi waloryzacjami świadczeń. Przypomniała, że wzrost emerytur jest uzależniony głównie od inflacji w poprzednim roku kalendarzowym.

Szefowa resortu zaznacza, że choć niższa inflacja to oznaka niższego wzrostu cen i stabilizacji gospodarczej kraju, to jej skutkiem będą niższa waloryzacja emerytur i rent w ciągu roku, ze względu na mniejszą utratę wartości świadczeń. Jak szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej waloryzacja w 2025 roku wyniesie 5,82 proc.; w 2026 roku 5,7 proc.; w 2027 roku 4,02 proc.; a w 2028 roku 3,52 proc. Dla porównania, w 2024 roku waloryzacja świadczeń wynosiła 12,22 proc., czyli dojdzie aż do czterokrotnego zmniejszenia wskaźnika w ciągu kilku lat.

Tyle wyniesie 13 i 14 emerytura w najbliższych latach

Jak podaje "Fakt" ministerstwo rodziny przedstawiło również prognozy jak w związku z przewidywaną waloryzacją zmieni się minimalna emerytura. Dla przypomnienia, wysokość minimalnego świadczenia jest taka sama jak wysokość 13. i 14. emerytury.

Wysokość emerytury minimalnej, trzynastki i czternastki w najbliższych latach:

2025 - 1884,61 zł

- 1884,61 zł 2026 - 1992,03 zł

- 1992,03 zł 2027 - 2007,11 zł

- 2007,11 zł 2028 - 2145,5 zł

Ministerstwo rodziny miało zobowiązać się, aby zapobiec groszowym podwyżkom. Rozważane propozycje to m.in. zwiększenie udziału wzrostu płac w wyliczaniu waloryzacji (obecnie pod uwagę bierze się 100 proc. wskaźnika inflacji i 20 proc. wskaźnika wynagrodzeń). Ministerstwo rodziny zaproponowało, aby podnieść wskaźnik do 50 proc. Wtedy według wyliczeń resortu w 2025 roku minimalna emerytura wyniosłaby:

2025 - 1993,23 zł (wzrost o 108,62 zł względem starej metody)

- 1993,23 zł (wzrost o 108,62 zł względem starej metody) 2026 - 2055,02 zł (wzrost o 62,99 zł względem starej metody)

- 2055,02 zł (wzrost o 62,99 zł względem starej metody) 2027 - 2156,74 zł (wzrost o 149,63 zł względem starej metody)

- 2156,74 zł (wzrost o 149,63 zł względem starej metody) 2028 - 2252,71 zł (wzrost o 107,21 zł względem starej metody)