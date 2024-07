Rafał Brzoska opłaci Polakom lekcje strzelania i zakup broni? Prywatna armia InPostu

Rolnicy protestowali i nie dostali tego co chcieli. Nie będzie obniżki podatku rolnego

Właściciel InPostu Rafał Brzoska wesprze państwo na wypadek wojny. Jego zdaniem "wojna już trwa", głównie w cyberprzestrzeni. "Nie zdajemy sobie sprawy, jak często i intensywnie jesteśmy atakowani" — powiedział w rozmowie z "Forbesem". Brzoska chce przeszkolić swoich pracowników. W ten sposób wzmocni obronę cywilną, co jest bardzo istotne w sytuacji, gdy służba wojskowa w Polsce nie jest obowiązkowa. Szef InPostu poza szkoleniem zamierza wyposażyć personel w broń, kamizelki kuloodporne i mundury. Na początek do pracowników InPostu trafi ankieta, aby sprawdzić, kto ma broń lub chce ją mieć oraz kto chciałby wziąć udział w szkoleniach ze strzelania.

- "Jeżeli do naszej akcji włączy się choćby 5 proc. pracowników InPostu, których w Polsce mamy 15 tys., to już mielibyśmy 750 osób rozsianych po całym kraju i gotowych do działania" - mówi Rafał Brzoska w rozmowie z "Forbesem".

Wielkie wzmocnienie obrony cywilnej

Prezes InPost mówi też, że gdyby 5 proc. wszystkich pracowników w Polsce zdecydowało się na przeszkolenie wojskowe, to obrona cywilna zyskałaby od razu 50 tys. osób gotowych do dyspozycji dowódców w całym kraju. Rok 2023 był rekordowy pod względem wydanych pozwoleń na broń. W celach kolekcjonerskich wydano ponad 17 tys. pozwoleń, sportowych ponad 12,3 tys., a dla ochrony osobistej ponad 6 tys. pozytywnych decyzji.

Jest wstępna akceptacja MON

Jako prezes Rady Polskich Przedsiębiorców Rafał Brzoska napisał już w tej sprawie do Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort wyraził wstępne zainteresowanie. Brzoska uważa, że "przy odpowiednich regulacjach i zachętach" firmy mogą nie tylko zorganizować szkolenie, ale też wyposażyć pracowników w broń, kamizelki kuloodporne i mundury. Jako przykład podaje model działający w Finlandii.

— "Przeszkoleni Finowie wiedzą, że na wypadek zagrożenia mają się zgłosić po odbiór swojej broni do lokalnych zbrojowni przy zakładach pracy" — podkreśla twórca InPostu i proponuje, aby przeszkolone osoby dysponowały własną bronią, mundurem i wyposażeniem osobistym.