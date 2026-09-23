Poszukiwania w sieci, zakup po osobistej weryfikacji

Choć poszukiwania samochodu niemal w całości przeniosły się do internetu, zdecydowana większość Polaków chce osobiście obejrzeć pojazd przed podjęciem ostatecznej decyzji – wynika z raportu „Klienci Jutra”, przygotowanego przez Otomoto.

Narzędzia cyfrowe i oczekiwania kupujących

Autorzy badania podkreślają, że Polacy cenią bezpośredni kontakt ze sprzedawcą i możliwość fizycznego sprawdzenia auta. Zgodnie z raportem 43 proc. badanych rozpoczyna wybór samochodu w wyszukiwarce internetowej, a 35 proc. od razu przechodzi do serwisów ogłoszeniowych. Coraz większą rolę odgrywa też sztuczna inteligencja: 14 proc. kupujących wykorzystuje ogólne narzędzia, takie jak ChatGPT czy Gemini, a 9 proc. sięga po wyspecjalizowanych asystentów zakupowych.

Kupujący mają również jasno sprecyzowane oczekiwania wobec narzędzi cyfrowych. Dla 38 proc. ankietowanych kluczowa jest informacja o dostępności pojazdów w czasie rzeczywistym, 35 proc. chce mieć możliwość porównania ofert u kilku dealerów, a 28 proc. ceni sobie opcję rezerwacji samochodu online oraz zdalnej wyceny dotychczasowego auta w rozliczeniu.

„Cyfryzacja nie zastępuje relacji z drugim człowiekiem, a dobrze zaprojektowana technologia wzmacnia ją, lepiej przygotowuje do rozmowy i nadaje jej ciągłość” – zauważyła Agnieszka Czajka z Otomoto.

Profil kupującego a priorytety: wpływ wieku i budżetu

Jak wynika z raportu, oczekiwania wobec rynku motoryzacyjnego są silnie uzależnione od wieku i budżetu kupującego. Przedstawiciele generacji Z, stanowiący jedną czwartą badanych, choć są cyfrowymi entuzjastami, za priorytet uznają bezpieczeństwo transakcji. Aż 39 proc. z nich obawia się ukrytych wad technicznych, dlatego przy wyborze kierują się głównie stanem auta (34 proc.) oraz jasną ceną końcową (30 proc.). Co istotne, 77 proc. młodych kierowców deklaruje chęć odbioru samochodu w salonie po osobistych oględzinach.

Obawa przed kosztowną pomyłką jest jeszcze wyraźniejsza wśród osób z budżetem do 50 tys. zł. W tej grupie aż 58 proc. respondentów obawia się ryzyka przyszłych awarii. Dla 75 proc. kluczowa jest możliwość dokładnego porównania ofert, a ostateczną decyzję warunkują stan techniczny (54 proc.), cena (40 proc.) oraz udokumentowana historia pojazdu (33 proc.). Weryfikacja auta na miejscu (87 proc.) oraz jego osobisty odbiór (88 proc.) są dla tej grupy warunkiem koniecznym do sfinalizowania transakcji.

Zupełnie inne priorytety mają zamożni klienci, dysponujący budżetem powyżej 200 tys. zł. W tej grupie 71 proc. poszukuje nowinek technologicznych, a 62 proc. jest otwartych na nieznane dotąd marki. Co ciekawe, dla 22 proc. badanych duży wybór stanowi utrudnienie, dlatego 40 proc. z nich już na wczesnym etapie poszukuje wsparcia profesjonalnego doradcy. Warto dodać, że 84 proc. zamożnych klientów kupiło ostatnio auto fabrycznie nowe, a 71 proc. planuje kolejną wizytę u dealera.

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Polacy wobec chińskich samochodów: nadzieje i obawy

Eksperci Otomoto zwracają uwagę na rosnącą pozycję rynkową producentów z Chin. Zaledwie 5 proc. badanych kategorycznie wyklucza zakup chińskiego samochodu. Z kolei kierowcy otwarci na te pojazdy spodziewają się, że ekspansja azjatyckich marek przełoży się na wzrost konkurencji (72 proc.), łatwiejszy dostęp do nowych aut (71 proc.), a także wyższy standard wyposażenia i większą presję cenową (po 69 proc.).

Klientów do chińskich marek przyciągają przede wszystkim atrakcyjna cena (42 proc.), długa gwarancja (32 proc.) oraz bezpieczeństwo potwierdzone niezależnymi testami (26 proc.). Główne obawy dotyczą natomiast niepewnej jakości i trwałości pojazdów (42 proc.), a także sprawności serwisu i dostępności części zamiennych (35 proc.).

Raport „Klienci Jutra. Kim są kupujący, którzy zmieniają branżę dealerską?” przygotowało Otomoto we współpracy z agencją K+ Research. Badanie zrealizowano w dniach 22 czerwca – 17 lipca 2026 roku na próbie 1562 Polaków, którzy kupili samochód w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub planują jego zakup w kolejnych 12 miesiącach, zarówno na rynku aut nowych, jak i używanych.

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