Rząd podjął decyzję o podniesieniu akcyzy na alkohol, wprowadzając nowe stawki dla napojów alkoholowych od 2027 roku.

Podwyżki obejmą piwo, wino i alkohol etylowy, generując dodatkowe 1,4 mld zł rocznie, które zasili Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poznaj szczegóły tej kluczowej zmiany i sprawdź, jak wpłynie ona na rynek alkoholu oraz dostępność ulubionych trunków.

Rząd zdecydował o zmianie stawek akcyzy na napoje alkoholowe. Przyjęty projekt przygotowany przez resort finansów obejmuje alkohol etylowy, piwo, wino, pozostałe napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Nowe stawki mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 r.

Zmiana ma również bezpośrednio zasilić system ochrony zdrowia. Nadwyżka wpływów z akcyzy od napojów alkoholowych ponad poziom z 2026 r. ma zwiększyć dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Na ten cel w ustawie przewidziano 1,4 mld zł w 2027 r. i kolejne 1,4 mld zł w 2028 r. Pieniądze mają służyć finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Akcyza na alkohol w górę. Oto nowe stawki

Największa nominalnie zmiana dotyczy alkoholu etylowego. Stawka akcyzy ma wzrosnąć z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100-procentowego alkoholu. W przypadku piwa będzie to wzrost z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr za każdy stopień Plato.

Za wino i pozostałe napoje fermentowane stawka wzrośnie z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr, a za wyroby pośrednie z 490 zł do 562,93 zł. Zmiana obejmie także cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. – tutaj akcyza ma wzrosnąć z 97 zł do 122,71 zł za hektolitr.

Podwyższenie akcyzy nie oznacza, że ceny wszystkich produktów wzrosną dokładnie o taką samą wartość. Na ostateczną cenę alkoholu w sklepie wpływają również decyzje producentów i sprzedawców.

Dlaczego rząd chce podnieść akcyzę?

Rząd argumentuje, że alkohol staje się dla Polaków coraz bardziej dostępny w stosunku do zarobków. Oficjalne dane przywoływane przy projekcie dobrze pokazują skalę zmiany. W 2021 r. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie można było kupić 216 półlitrowych butelek wódki, a w 2025 r. już 252. W przypadku piwa liczba wzrosła z 1798 do 2172 półlitrowych butelek, a wina – z 256 do 339 butelek o pojemności 0,75 l.

Według założeń projektu wyższa akcyza ma ograniczyć ekonomiczną dostępność napojów alkoholowych, a tym samym zmniejszać negatywne skutki ich nadużywania. Jednocześnie dodatkowe dochody mają wesprzeć NFZ.

Teraz projekt czeka dalsza droga legislacyjna. Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone i wejdą w życie w proponowanym terminie, nowe stawki akcyzy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

KARPACZ 2026 Grzegorz Kołodko