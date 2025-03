To warto wiedzieć

W latach 2023-2024 spółka zawarła kontrakty na prace modernizacyjne o łącznej wartości około 540 mln zł. Działania te koncentrują się przede wszystkim na wymianie nawierzchni oraz innych pracach inwestycyjnych mających na celu utrzymanie wysokiego standardu technicznego autostrady.

Grupa konsekwentnie prowadzi ostatni etap prac modernizacyjnych przed zakończeniem koncesji w marcu 2027 roku. Biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu i jego potencjalny wzrost Spółka jest gotowa współpracować ze stroną publiczną w projektowaniu i rozbudowie tej trasy o trzeci pas ruchu. Współpraca strony publicznej ze Stalexportem może przyspieszyć powstanie trzeciego pasa nawet o 48 miesięcy. Bez szybkiej decyzji w tym zakresie w 2027 roku A4 Katowice-Kraków zakorkuje się. Wiele wskazuje że ruch na trasie może wzrosnąć nawet o 50 proc.

Strategiczne znaczenie autostrady

Prezes Stalexport Autostrady S.A., Andrzej Kaczmarek, podkreśla strategiczne znaczenie tego odcinka autostrady dla bezpieczeństwa kraju, określając go jako militarny korytarz Europy. Zaznacza gotowość spółki do dalszej współpracy ze stroną publiczną, szczególnie w kontekście polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, gdzie bezpieczeństwo transportu odgrywa kluczową rolę.

Współpraca na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przynosi wymierne korzyści dla budżetu państwa. W 2024 roku płatności na rzecz Skarbu Państwa wyniosły 126,5 mln zł, a od 2018 roku przekroczyły łącznie 503 mln zł netto. Dodatkowo, spółki Grupy Kapitałowej wpłaciły w 2024 roku blisko 85 mln zł z tytułu podatków VAT i CIT.

Wyniki finansowe i dywidenda

W 2024 roku średnie natężenie ruchu na A4 Katowice-Kraków osiągnęło poziom 48 285 pojazdów dziennie. Grupa Kapitałowa wypracowała przychody na poziomie około 578,9 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto wzrósł o ponad 20% i wyniósł około 139,7 mln zł, a wynik EBITDA zwiększył się o blisko 29%, osiągając około 272,6 mln zł.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przeznaczenie 155,8 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 63 grosze na jedną akcję. Rada Nadzorcza zaopiniowała ten wniosek pozytywnie, co potwierdza stabilną pozycję spółki jako płatnika dywidendy od 2016 roku.

Sprawozdania Stalexport Autostrady S.A. za 2024 rok znajdują się tutaj: RELACJE INWESTORSKIE

Działania w obszarze ESG i cyberbezpieczeństwa

Jako część międzynarodowej Grupy Mundys, Stalexport Autostrady realizuje liczne inicjatywy proekologiczne i społeczne. Spółka już trzeci rok z rzędu w 100% korzysta z energii odnawialnej, ćredukuje emisję CO2, inwestuje w elektromobilność oraz wspiera lokalne społeczności.

W ostatnim roku Grupa wdrożyła szereg projektów w zakresie cyberbezpieczeństwa, obejmujących między innymi monitorowanie systemów informatycznych i natychmiastowe reagowanie na potencjalne incydenty.

W związku ze zbliżającym się końcem koncesji w 2027 roku, spółka aktywnie analizuje kierunki dalszego rozwoju, licząc na otwartość strony publicznej w tym zakresie.

