Rekordowa liczba e-PIT-ów złożonych w 2024 roku – co to oznacza dla podatników?

Niemal 24 miliony deklaracji PIT złożonych elektronicznie w 2024 roku to bezprecedensowy wynik, który świadczy o rosnącej popularności cyfrowych rozwiązań w polskim systemie podatkowym. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, e-PIT stał się preferowaną formą rozliczenia dla ponad 95% podatników. To ogromny skok w porównaniu z latami poprzednimi, kiedy tradycyjne, papierowe deklaracje wciąż dominowały.

Tak wysoki odsetek e-PIT-ów oznacza przede wszystkim oszczędność czasu i wygodę dla podatników. Nie muszą już oni stać w kolejkach na poczcie ani wypełniać skomplikowanych formularzy ręcznie. Rozliczenie podatku online jest szybkie, proste i dostępne z każdego miejsca z dostępem do internetu.

Co więcej, elektroniczne rozliczenia są bezpieczniejsze i mniej podatne na błędy niż tradycyjne deklaracje. System automatycznie weryfikuje dane i ostrzega przed potencjalnymi nieprawidłowościami, co minimalizuje ryzyko pomyłek i konieczność składania korekt.

Twój e-PIT – dlaczego usługa zyskała tak dużą popularność wśród Polaków?

Usługa Twój e-PIT, udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), okazała się strzałem w dziesiątkę. W 2024 roku skorzystało z niej aż 14,3 mln podatników, w tym ponad 1,1 mln przedsiębiorców. To wzrost o 500 tys. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Co stoi za tak ogromną popularnością tej platformy?

Przede wszystkim, Twój e-PIT oferuje podatnikom wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, oparte na danych posiadanych przez KAS. Oznacza to, że wielu podatników musi jedynie zweryfikować i zaakceptować przygotowany dokument, co zajmuje zaledwie kilka minut. To ogromne ułatwienie, szczególnie dla osób, które nie czują się pewnie w zawiłościach prawa podatkowego.

Kolejnym czynnikiem jest dostępność usługi. Twój e-PIT jest dostępny zarówno przez przeglądarkę internetową, jak i w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Dzięki temu rozliczenie podatku online można dokonać w dowolnym miejscu i czasie, korzystając ze smartfona lub tabletu.

Marcin Łoboda, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej, podkreśla, że elektronizacja procesu rozliczenia PIT wyraźnie przyspiesza. – Usługa Twój e-PIT zyskała na znaczeniu – szczególnie po udostępnieniu jej w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy, co uprościło dostęp do rozliczenia z poziomu smartfona. Widzimy wyraźnie, że podatnicy doceniają szybkość, prostotę oraz bezpieczeństwo naszych rozwiązań – dodaje.

Szybkie zwroty podatku i wygodne płatności – jak KAS ułatwia rozliczenia e-PIT?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) nie tylko ułatwia rozliczenie podatku online, ale również dba o szybkie zwroty nadpłat. W 2024 roku podatnikom zwrócono już 22 mld zł z tytułu PIT, co dotyczy 14,4 mln deklaracji. Średni czas zwrotu wynosił zaledwie 14 dni, a w przypadku zeznań obsługiwanych automatycznie, przelew realizowany był nawet w ciągu doby.

Dla porównania, termin zwrotu dla deklaracji papierowych to maksymalnie 3 miesiące, a dla deklaracji elektronicznych – 45 dni. Różnica jest więc znacząca, co dodatkowo zachęca do korzystania z e-PIT.

KAS wprowadziła również udogodnienia w zakresie płatności podatku. Osoby, które miały dopłatę, mogły dokonać jej bezpośrednio przez usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, w tym po raz pierwszy – kartą płatniczą. Najczęściej wybieranym sposobem zapłaty był system BLIK (739 tys. transakcji na kwotę 458 mln zł), a płatność kartą została wykorzystana 218 tys. razy (na 240 mln zł).

Rekordowe 1,5% dla organizacji pożytku publicznego dzięki e-PIT

E-PIT to nie tylko wygoda i oszczędność czasu, ale również realne wsparcie dla organizacji pożytku publicznego (OPP). W 2024 roku podatnicy zadeklarowali przekazanie rekordowej kwoty 2,3 mld zł na rzecz OPP – o 400 mln zł więcej niż rok wcześniej. To pokazuje, że Polacy chętnie korzystają z możliwości przekazania 1,5% podatku, a e-PIT im to ułatwia.

Chęć wsparcia OPP wyraziło 12,7 mln podatników, a średnia przekazana kwota wyniosła 182,60 zł. To dowód na to, że Polacy są coraz bardziej świadomi i chętni do pomagania innym.

Ostateczne przekazanie środków uzależnione jest od spełnienia przez podatników i organizacje ustawowych warunków – m.in. terminowej zapłaty podatku oraz zgłoszenia aktualnego numeru rachunku bankowego OPP do urzędu skarbowego. Jednak rekordowa kwota zadeklarowana w e-PIT daje nadzieję na jeszcze większe wsparcie dla OPP w przyszłości.

Dane za 2024 rok pokazują, że cyfryzacja usług podatkowych przyjęła się w Polsce na dobre. Sukces usługi Twój e-PIT to efekt konsekwentnego upraszczania procesów, poprawy dostępności i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań mobilnych. Elektroniczne rozliczenie PIT to dziś standard, który odpowiada na realne potrzeby podatników.

łącznie złożono prawie 24 mln deklaracji PIT

najmłodszy podatnik: 18 lat, najstarszy: 109 lat,

indywidualnie rozliczyło się 20 mln osób, wspólnie z małżonkiem – 5 mln,

papierowych deklaracji złożono tylko 1,2 mln,

3,7 mln podatników miało dopłatę PIT,

wypłacono ponad 22 mld zł nadpłat PIT