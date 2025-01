Skala produkcji prawa w Polsce jest przytłaczająca

Zgodnie z wynikami badania Krajowego Rejestru Długów (KRD) z III kw. br., niestabilne prawo (39 proc.) i wzrost obciążeń podatkowych (74 proc.) są największymi zagrożeniami dla finansów firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Według autorów badania uzasadnieniem dla tych obaw są dane rynkowe. Jak zauważyli, zgodnie z informacjami Grant Thornton w 2023 roku uchwalono ponad 34 tys. stron aktów prawnych, w życie weszły 553 nowe przepisy dla firm, a ponad tysiąc zmieniło brzmienie. "W 2024 roku może być podobnie, gdyż skala produkcji prawa w Polsce jest przytłaczająca, a przepisy często są uchwalane w ostatniej chwili" - ocenili przedstawiciele KRD.

Stwierdzili, że 2025 rok to zarówno wyzwania, jak i szanse na rozwój dla przedsiębiorców. Według nich odpowiednie przygotowanie do zmian w przepisach "pomoże firmom zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i utrzymać działalność mimo wielu zmian prawno-podatkowych". Zwrócili uwagę na wejście w życie w styczniu br. kilku nowych przepisów, w tym m.in. nowelizacji ustawy o VAT, kasowego PIT-u, preferencyjnej stawki CIT i zmiany w składce zdrowotnej.

"Kasowy PIT (czyli metoda kasowa w rozliczeniach podatkowych) to sposób rozliczania podatku dochodowego, który opiera się na dacie otrzymania zapłaty za wystawioną fakturę, a nie na dacie sprzedaży towaru lub usługi" - wyjaśnił KRD. Ma to umożliwić odroczenie zapłaty podatku dochodowego do momentu otrzymania środków od kontrahenta i jest to rozwiązanie "szczególnie korzystne dla małych przedsiębiorstw".

Eksperci podkreślili, że taką możliwość od stycznia mają jedynie przedsiębiorstwa, które w 2024 r. odnotowały obrót poniżej miliona złotych lub dopiero rozpoczynają działalność. "Przedsiębiorca nie unika płatności podatku, lecz przesuwa ją w czasie do momentu otrzymania pieniędzy z przeprowadzonej transakcji" - zaznaczyli.

Jako kolejną nowość wskazali zmiany dot. limitów w zakresie PIT i CIT. Chodzi o limit przychodów kwalifikujących podmioty do statusu małego podatnika, który w 2025 r. wynosi ponad 8,5 mln zł. Oznacza to, że - jak zauważył KRD - przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży w 2024 r. nie przekroczyły tej kwoty skorzystają z preferencyjnej stawki podatkowej. Ta w przypadku CIT wynosi 9 proc., a standardowo 19 proc.

Jakie jeszcze zmiany podatkowe w tym roku?

Ponadto od stycznia w całej Unii Europejskiej, w tym Polsce, weszły w życie zwolnienia z VAT dla MŚP, w ramach tzw. Procedury SME. "Zgodnie z tym rozporządzeniem, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT nie tylko w kraju siedziby, ale również w innych państwach członkowskich UE" - dodali autorzy publikacji.

Tegoroczne zmiany obejmują też składkę zdrowotną i w ocenie KRD "rozbudzą apetyty inwestycyjne firm". Otóż - jak wskazali - minimalna podstawa składki została obniżona do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że wynosi ok. 315 zł, a nie 420 zł tak jak było dotychczas. Zmieniły się też zasady obliczania składki dla przedsiębiorców co w efekcie "powinno sprzyjać ich rozwojowi i inwestycjom".

"Kolejną dobrą informacją, tym razem dla startupów, czyli nowych firm, jest to, że przez pierwsze trzy lata działalności nie będą musiały płacić tzw. podatku minimalnego" - wskazali eksperci. Dodali, że również firmy, których przychody są niższe o minimum 30 proc. w ujęciu rocznym będą zwolnione z tego obowiązku. Zauważyli, że nie wszystkie firmy obejmie obowiązkowy minimalny podatek dochodowy, a w przypadku wątpliwości warto wystąpić do Krajowej Administracji Skarbowej o indywidualną interpretację podatkową.

Badanie "Bezpieczeństwo finansowe firm z sektora MŚP" zostało zrealizowane na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej przez firmę TGM Research w III kwartale 2024 r., na grupie 409 mikro-, małych i średnich firm, metodą CAWI. Odpowiedzi udzielały wyłącznie osoby decyzyjne: kierownictwo wyższego i średniego szczebla, zarząd, właściciel firmy.