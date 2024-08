10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Od lipca 2025 roku sytuacja finansowa wielu polskich seniorów ulegnie poprawie. Wszystko za sprawą wprowadzenia nowej renty wdowiej, która ma na celu wsparcie osób, które straciły współmałżonka. Choć podobne świadczenie istniało już wcześniej, to nowe przepisy znacznie poszerzają krąg beneficjentów i zapewniają większą stabilność finansową.

Kto może liczyć na rentę wdowią?

Nowe świadczenie przysługuje nie tylko wdowom, ale także wdowcom, którzy spełniają określone warunki. Aby otrzymać rentę wdowią, śmierć małżonka nie może nastąpić wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem przez uprawnionego powszechnego wieku emerytalnego. Oznacza to, że kobiety owdowiałe w wieku 55 lat lub później oraz mężczyźni owdowiali w wieku 60 lat lub później mogą ubiegać się o to świadczenie. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżonkowie byli ubezpieczeni w ZUS czy KRUS.

Jak będzie wypłacana renta wdowia?

Wnioski o przyznanie renty wdowiej można składać już od stycznia 2025 roku, jednak pierwsze wypłaty rozpoczną się dopiero w lipcu tego samego roku. Warto podkreślić, że przepisy dotyczące renty wdowiej mają charakter retroaktywny, co oznacza, że swoje prawo do świadczenia będą mogły dochodzić również osoby, które straciły małżonka przed wejściem w życie nowych przepisów.

Wysokość renty wdowiej będzie ustalana procentowo w stosunku do świadczenia po zmarłym małżonku. Początkowo, do końca 2026 roku, renta wyniesie 15% świadczenia po zmarłym małżonku, a od 2027 roku wzrośnie do 25%.

Uwaga! Prawo do renty wdowiej wygasa z chwilą zawarcia ponownego związku małżeńskiego.

Wprowadzenie renty wdowiej to ważny krok w kierunku poprawy sytuacji finansowej wielu polskich seniorów. Dzięki nowym przepisom, osoby, które straciły współmałżonka, będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Choć na pierwsze wypłaty trzeba jeszcze poczekać, to już teraz warto zapoznać się z nowymi regulacjami i przygotować niezbędne dokumenty.

Sonda Czy nowa renta wdowia rozwiązuje problemy owdowiałych seniorów? Tak, to satysfakcjonujące rozwiązanie Nie, to nadal za mało