Mąż zmarł przed emeryturą. Czy żonie należy się renta wdowia?

Renta wdowia nie dla każdego! Istotna będzie data śmierci małżonka

Renta wdowia w założeniu ma pozwolić emerytom pobierać dodatkowe 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku/małżonce przy zachowaniu swojego świadczenia (łączna kwota świadczeń nie może jednak przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury). Do tej pory wdowa/wdowiec aby pobierać rentę rodzinną (wysokości 85 proc. emerytury po zmarłym małżonku) musieli zrezygnować ze swojej emerytury.

Jak się jednak okazuje, aby otrzymać rentę wdowią trzeba będzie spełnić szereg warunków. Pierwszym, w tym wypadku dosyć oczywistym jest osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) przez osobę owdowiałą. Z renty wdowiej wyklucza również zawarcie kolejnego małżeństwa.

Ponadto wdowa/wdowiec musieli być do śmierci małżonka we wspólności majątkowej, a nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym będzie musiało nastąpić nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Przykładowo, jeśli małżonek umrze w wieku 59 lat (wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat), to jego żona nie otrzyma renty wdowiej, nawet po przejściu na emeryturę.

Renta wdowia po zmianach

Jeśli renta wdowia przejdzie całą ścieżkę legislacyjną (zwieńczoną podpisem prezydenta), to pierwsze wypłaty świadczenia mają nastąpić od 1 lipca 2025 roku. Świadczenie będzie wynosić 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym. Z kolei od 2027 roku próg wzrośnie do 25 proc. emerytury zmarłego, lub renty przysługującej po nim. Maksymalna wysokość świadczenia będzie wynosić trzykrotność emerytury minimalnej (obecnie 1780,96 zł, trzykrotność to 5342,88 zł). Na 2028 roku zaplanowana jest również weryfikacja górnego limitu wypłaty renty wdowiej.

Pierwotnie renta wdowia miała wynosić 50 proc. renty rodzinnej, a limit miał wynosić 10 tys. zł. Pierwotny obywatelski projekt okrojono - prawdopodobnie ze względu na koszty budżetowe. W 2025 roku wypłaty będą kosztować Skarb Państwa od 3,2 do 4,2 mld zł, w 2026 roku od 6,7 mld do 9 mld zł, a w 2027 roku od 11,9 mld do 15,8 mld zł.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.