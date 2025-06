Wypłaty renty wdowiej

Renta wdowia wchodzi w życie. Z tym świadczeniem na ustach szli kandydaci Lewicy do Sejmu. Dla wielu wyborców ta propozycja była kartą przetargową tego ugrupowania. Choć według wielu osób, renta wdowia powinna wyglądać nieco inaczej niż ostatecznie wygląda, no ale lepszy rydz niż nic i obietnicę wyborczą można uznać za zrealizowaną. Renta wdowia wyliczana jest w dwóch wariantach: 100 proc. własnej emerytury plus 15 proc. renty rodzinnej lub 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnej emerytury. Z naszych wyliczeń dokonanych na kalkulatorze ZUS wynika, że najbardziej na rencie wdowiej zyskują wdowy i wdowcy z bardzo niską własną emeryturą. W ich przypadku przy zachowaniu 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. emerytury można zyskać nawet ponad 500 złotych brutto. W pozostałych przypadkach najbardziej opłaca się pozostawić 100 proc. swojej emerytury i wziąć 15 proc. renty rodzinnej. W taki sposób zyska się około 300 zł brutto miesięcznie. Warto podkreślić, że w skali roku już daje nam to kwotę ponad 3,5 tys. zł extra.

Renta wdowia na wniosek

Renta wdowia nie jest przyznawana z urzędu. Trzeba o nią zawnioskować. Złożenie wniosków do końca lipca gwarantuje wypłatę lipcowej renty wdowiej. Do ustalenia jej wysokości potrzebne są takie dane jak: kwota własnej emerytury brutto i kwota renty rodzinnej brutto. Jeśli senior lub seniorka nie ma ustalonej wysokości renty rodzinnej, to musi o to wystąpić. Robi się to za jednym zamachem z wnioskiem o rentę wdowią (wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną) składając odpowiednie wnioski w ZUS lub u innego płatnika, który wypacał emeryturę zmarłemu małżonkowi. Instytucje już porozumieją się między sobą w sprawie przyznania i wyliczenia renty wdowiej.

Prawo do renty wdowiej

Kto ma prawo do renty wdowiej? Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca musi spełnić łącznie następujące warunki: kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna co najmniej 65 lat; do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej; nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę i mieć ustalone prawo do własnego świadczenia emerytalno-rentowego; nie być obecnie w związku małżeńskim.

ZUS wyda decyzję odmowną, jeśli wdowa lub wdowiec nie spełnią choćby jednego z wymienionych warunków. Odmowa nastąpi również, jeśli wysokość przynajmniej jednego z ustalonych świadczeń uwzględnianych w zbiegu przekroczy lub będzie równa kwocie limitu, czyli trzykrotności kwoty najniższej emerytury – obecnie to 5636,73 zł.

Renty wdowie będą wypłacane przez ZUS od 1 lipca 2025 r. w dotychczasowych terminach wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych tj. 1-go, 6-go, 10-go, 15-go, 20-go i 25-go dnia miesiąca.

Szczegóły wyliczeń przykładowych rent wdowich w GALERII.

Twoja emerytura Renta rodzinna Wariant 1(emerytura 100% + 15% renty rodzinnej) Wariant 2(renta rodzinna 100% + 15% emerytury) 1 000,00 zł 1 878,91 zł 1 281,84 zł 2 028,91 zł 1 500,00 zł 1 878,91 zł 1 781,84 zł 2 103,91 zł 2 000,00 zł 1 878,91 zł 2 281,84 zł 2 178,91 zł 2 500,00 zł 1 878,91 zł 2 781,84 zł 2 253,91 zł 3 000,00 zł 1 878,91 zł 3 281,84 zł 2 328,91 zł 3 500,00 zł 1 878,91 zł 3 781,84 zł 2 403,91 zł 4 000,00 zł 1 878,91 zł 4 281,84 zł 2 478,91 zł 4 500,00 zł 1 878,91 zł 4 781,84 zł 2 553,91 zł 5 000,00 zł 1 878,91 zł 5 281,84 zł 2 628,91 zł 5 500,00 zł 1 878,91 zł 5 636,73 zł 2 703,91 zł 5 636,73 zł 1 878,91 zł brak renty wdowiej brak renty wdowiej

